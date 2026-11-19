Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN .

Позитивна проба та анулювання результатів

Незалежний орган із боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) офіційно відсторонив 33-річну кенійську бігунку Перес Джепчирчир на три роки. В організмі спортсменки виявили заборонений препарат еритропоетин (ЕПО). Позитивну пробу взяли під час позазмагального контролю у Кенії наприкінці серпня, напередодні її тріумфу на престижному Сіднейському марафоні.

Спортсменка вже визнала провину у використанні забороненої речовини та погодилася з анулюванням усіх своїх результатів, показаних починаючи з 17 липня 2026 року. Олімпійське "золото" Токіо-2020 та титул чемпіонки світу-2025 залишаються за нею, а от підсумки забігу в Сіднеї переглянуть. Золоту медаль та звання переможниці Сіднейського марафону-2026 передадуть іншій представниці Кенії – Ірен Чептаї, попри те, що безпосередньо під час забігу тест Джепчірчір був негативним.

Масові дискваліфікації зірок Кенії

Окрім Джепчірчір, яка також є колишньою рекордсменкою світу в напівмарафоні, санкції AIU торкнулися ще двох відомих кенійських легкоатлетів.

Срібна призерка чемпіонату світу-2026 з бігу по шосе Вероніка Лолео отримала трирічний бан за аналогічне виявлення ЕПО. Водночас четвертого призера Берлінського марафону-2023 Рональда Коріра відсторонили одразу на шість років через аномальні показники біологічного паспорта, зафіксовані у 20 пробах крові за два роки.

Ці інциденти продовжили тривалу низку дискваліфікацій у кенійській легкій атлетиці. Раніше трирічний бан за вживання діуретика отримала рекордсменка світу в марафоні Рут Чепнгетіч, а переможець Нью-Йоркського марафону Альберт Корір був відсторонений на п'ять років.