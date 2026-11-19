Михайло Мудрик відверто розповів про психологічний стан після звістки про позитивну допінг-пробу. Футболіст зізнався, які думки переслідували його в найважчий період.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтерв'ю Михайла Мудрика Youtube-каналу "В гостях у Гордона" .

Сльози та відповідь про суїцид

За словами футболіста, звістка про виявлення забороненої речовини стала для нього справжнім ударом, через який він спершу втратив зв'язок із реальністю.

"Коли я почув цю новину, то ніби перестав сприймати те, що мені говорили. У якийсь момент ти просто наче впадаєш у транс. Відчуття таке, ніби ти уві сні падаєш із хмарочоса, летиш униз. Тільки уві сні, коли приземляєшся, ти прокидаєшся, а наяву не прокидаєшся – ти просто летиш донизу", – поділився спогадами футболіст.

Гравець не став приховувати, що ситуація завдала серйозного удару по його ментальному здоров'ю. На запитання, чи хотілося йому в той момент заплакати або напитися, Мудрик відповів ствердно.

"Так, це дуже сильно б'є ментально. Сльози прийшли пізніше. У той момент ти просто ніби перебуваєш не тут і не зараз. Напитися теж хотілося", – сказав він.

Водночас футболіст категорично відкинув припущення про думки щодо самогубства.

"Накласти на себе руки – ні, це не вихід. Але було дуже багато різних думок. Я не хочу бути жалюгідним, і мені себе не шкода", – наголосив Мудрик.

"Ментально став сильнішим"

Складне випробування стало справжньою перевіркою для оточення спортсмена. Мудрик зазначив, що значна частина людей від нього відвернулася, тож тих, хто залишився вірним і підтримав у скрутну хвилину, тепер "набагато легше порахувати". Підсумовуючи пережите, Михайло зауважив, що подібні життєві кризи здатні або остаточно зламати людину, або загартувати її характер.

"Якщо я даю це інтерв'ю, продовжую грати у футбол і моє ментальне здоров'я зараз у порядку, вважаю, що це зробило мене тільки сильнішим", – резюмував гравець.

Передісторія дискваліфікації

У грудні 2024 року Михайла Мудрика тимчасово відсторонили від офіційних матчів через позитивний допінг-тест, після чого йому загрожувала тривала чотирирічна дискваліфікація.

Проте 30 липня 2026 року Футбольна асоціація Англії за погодженням із WADA офіційно закрила справу, обмеживши термін покарання вже відбутим часом. Одразу після відновлення права виходити на поле українець змінив клубну прописку в межах Лондона, перебравшись з "Челсі" до "Тоттенгема" на правах оренди.