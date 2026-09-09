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Інше 09 вересня 2026 · 22:27

Капітан не тікає з корабля, що тоне: Ферстаппен пояснив, чому лишився в "Ред Булл"

Чотириразовий чемпіон Формули-1 визнав проблеми команди в поточному сезоні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Капітан не тікає з корабля, що тоне: Ферстаппен пояснив, чому лишився в "Ред Булл"
Макс Ферстаппен в Зандворті (Фото: maxverstappen1, Instagram)
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Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен пояснив, чому продовжив контракт із командою. Чотириразовий чемпіон Формули-1 підкреслив, що не збирається шукати легких шляхів та змінювати стайню через тимчасові проблеми з болідом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю нідерландця для BBC Sport.

Відданість команді та новий виклик

За словами нідерландського гонщика, найпростішим рішенням у разі спаду результатів був би перехід до конкурентів із швидшим болідом. Однак такий підхід суперечить його принципам.

"Капітан корабля не залишає свій пост, якщо щось іде не так. Я можу прийняти той факт, що після стількох перемог зараз справи у нас ідуть не так добре. Для мене це черговий виклик, і я до нього готовий. Вважаю, що вчинив правильно, вирішивши залишитися в "Ред Булл". Можна сказати, що я діяв за покликом серця", - зазначив Ферстаппен.

На його думку, терпіння зрештою дозволить йому досягти успіху. Адже саме такий шлях йому найбільше імпонує.

Контекст ситуації в "Ред Булл"

Після тривалого періоду домінування в чемпіонаті стайня з Мілтон-Кінс зіштовхнулася із серйозною конкуренцією та втратою темпу відносно суперників.

Попри чутки в падоку про можливий трансфер, Ферстаппен вирішив зберегти вірність команді, з якою здобув свої головні титули.

Втім, Макс підтвердив, що розмови із командою "Макларен" дійсно велися.

Раніше ми повідомляли, що син легендарного чемпіона Формули-1 долучився до академії "Ред Булл".

Теги: Формула-1
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