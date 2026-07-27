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Інше 27 липня 2026 · 14:10

Історичний тріумф: Аліна Полозюк здобула першу в історії України медаль ЧС з фехтування на рапірах

Українська рапіристка на шляху до медалі здолала лідерку світового рейтингу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Історичний тріумф: Аліна Полозюк здобула першу в історії України медаль ЧС з фехтування на рапірах
Аліна Полозюк показала історичний результат на чемпіонаті світу (Фото: FIE)

Рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу-2026 з фехтування. Це перша в історії України медаль на світових першостях у жіночій рапірі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Вирішальний поєдинок

У півфіналі Аліні протистояла титулована представниця Італії - 38-річна олімпійська чемпіонка та багаторазова чемпіонка світу Аріанна Ерріго. На жаль, пробитися до фіналу Полозюк не вдалося - досвідчена італійка здобула впевнену перемогу з рахунком 15:7.

В активі у Ерріго є 10 золотих нагород чемпіонатів світу, в тому числі особисті у 2013-му та 2014-му роках, а також 16 титулів чемпіонки Європи. У фіналі суперницею Ерріго буде інша італійка Мартіна Фаваретто.

Шлях до сенсації та здолання фаворитки

На шляху до медального успіху Полозюк почергово здолала Хуан Цяньцянь з Китаю, Марію Маріно з Іспанії та Аделін Сенік з Молдови.

Проте переломним моментом для Полозюк став чвертьфінальний поєдинок, де вона створила справжню сенсацію. У важкій боротьбі українка здолала триразову чемпіонку світу та чинну лідерку світового рейтингу італійку Мартіну Батіні, чим завчасно гарантувала собі щонайменше "бронзу".

Перша нагорода України на ЧС-2026

Медаль Аліни Полозюк стала першою для збірної України на планетарній першості 2026-го року в Гонконзі. Інші представниці України у жіночій рапірі - Дарія Миронюк, Крістіна Петрова та Ольга Сопіт - припинили боротьбу ще на стадії 1/32 фіналу.

Раніше ми повідомляли, що фехтувальників та фехтувальниць з РФ та Білорусі повернули завдяки юридичній лазівці.

Теги: Спортсмени
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