Історичний тріумф: Аліна Полозюк здобула першу в історії України медаль ЧС з фехтування на рапірах

Рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу-2026 з фехтування. Це перша в історії України медаль на світових першостях у жіночій рапірі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
У півфіналі Аліні протистояла титулована представниця Італії - 38-річна олімпійська чемпіонка та багаторазова чемпіонка світу Аріанна Ерріго. На жаль, пробитися до фіналу Полозюк не вдалося - досвідчена італійка здобула впевнену перемогу з рахунком 15:7.
В активі у Ерріго є 10 золотих нагород чемпіонатів світу, в тому числі особисті у 2013-му та 2014-му роках, а також 16 титулів чемпіонки Європи. У фіналі суперницею Ерріго буде інша італійка Мартіна Фаваретто.
На шляху до медального успіху Полозюк почергово здолала Хуан Цяньцянь з Китаю, Марію Маріно з Іспанії та Аделін Сенік з Молдови.
Проте переломним моментом для Полозюк став чвертьфінальний поєдинок, де вона створила справжню сенсацію. У важкій боротьбі українка здолала триразову чемпіонку світу та чинну лідерку світового рейтингу італійку Мартіну Батіні, чим завчасно гарантувала собі щонайменше "бронзу".
Медаль Аліни Полозюк стала першою для збірної України на планетарній першості 2026-го року в Гонконзі. Інші представниці України у жіночій рапірі - Дарія Миронюк, Крістіна Петрова та Ольга Сопіт - припинили боротьбу ще на стадії 1/32 фіналу.
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