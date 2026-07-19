Франція та Англія видали шалений трилер: хто став бронзовим призером ЧС-2026 (відео)

Матч за бронзові медалі чемпіонату світу з футболу вийшов насиченим на події: Англія практично не залишила шансів Франції ще у першому таймі, але примудрилася ледь не втратити перевагу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пряму трансляцію матчу на MEGOGO .

Франція – Англія: хід матчу

Збірна Англії змогла здивувати суперника швидким м'ячем: вже на 3-й хвилині Деклан Райс відкрив рахунок. За 15 хвилин саме Райс виконав результативну передачу – другий м'яч англійців провів Езрі Конса.

А далі дубль оформив Букайо Сака: у першому випадку він уразив ворота французів з передачі Решфорда, у другому ж йому асистував Еберече Езе.

За рахунку 0:4 інтриги в матчі залишалося небагато. Але на початку другого тайму збірна Франції забила три м'ячі за 18 хвилин! Майкл Олісе видав чергову ідеальну передачу на Кіліана Мбаппе і той розмочив рахунок. Далі вже Мбаппе вивів на хорошу позицію для удару Бредлі Барколя і той не залишив шансів Хендерсону.

А на 66-й хвилині знову спрацював тандем Олісе-Мбаппе: Кіліан оформив дубль та повернув інтригу в матч. Зрештою, рахунок 3:4 тримався до 87-ї хвилини матчу, коли Букайо Сака реалізував пенальті.

Наостанок Франція змогла наблизитися до суперника ще на один м'яч: вже у компенсований час Усман Дембеле завершив чергову атаку французької команди, але врятуватися від поразки підопічні Дідьє Дешама вже не змогли. Зрештою, крапку поставив Джуд Беллінгем, який відзначився на восьмій компенсованій хвилині.

Чемпіонат світу з футболу 2026. Матч за 3 місце

Франція – Англія – 4:6

Голи: 0:1 Райс, 3; 0:2 Конса, 18; 0:3 Сака, 37; 0:4 Сака 45+1; 1:4 Мбаппе, 48; 2:4 Барколя, 54; 3:4 Мбаппе, 66; 3:5, з пенальті, Сака, 87; 4:5 Дембеле, 90+6; 4:6, Беллінгем, 90+8.

Історія нагород на ЧС 2026

Збірна Англії виграла медалі на чемпіонаті світу з футболу вперше з 1966 року, коли ставала чемпіоном світу. У 1990 та 2018 роках англійські футболісти програвали матч за третє місце.

Збірна Франції залишилася без медалей чемпіонату світу вперше за три останні чемпіонати: у 2018-му французи виграли турнір, а у 2022-му поступилися у фіналі збірній Аргентини.