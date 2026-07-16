Аргентині загрожує покарання через святкування перемоги над Англією на ЧС-2026

Драматична перемога збірної Аргентини над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026 завершилася гучним скандалом поза межами футбольного поля. Аргентинські гравці можуть зіткнутися із суворими дисциплінарними санкціями з боку ФІФА через демонстрацію банера з політичним гаслом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Скандальний банер на футбольному полі

Одразу після фінального свистка, святкуючи неймовірний камбек і вихід до фіналу, півзахисник аргентинців Джовані Ло Чельсо та захисники Ніколас Отаменді й Лісандро Мартінес розгорнули на газоні стадіону великий банер. На ньому був напис іспанською мовою: "Las Malvinas son Argentinas" ("Мальвінські острови – аргентинські").

За інформацією ЗМІ, плакат спочатку належав уболівальникам на трибунах, але згодом футболісти винесли його безпосередньо в ігрову зону. Цей жест викликав хвилю обурення у Великій Британії та миттєво прикував увагу футбольних чиновників.

Річ у тім, що правила Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) та дисциплінарний кодекс ФІФА суворо забороняють будь-які політичні, релігійні або особисті заяви, гасла та символіку на екіпіруванні чи під час офіційних заходів на стадіоні. Організатори турніру класифікували поєдинок як матч підвищеного ризику, а американська влада заздалегідь попереджала про заборону пронесення подібної атрибутики.

Скандальний банер на полі (фото: x.com/AFASeleccionEN)

Реакція політиків та позиція головного тренера

Інцидент швидко вийшов на державний рівень. Віце-президентка Аргентини Вікторія Вільярруель ще перед грою підігрівала інтерес до протистояння, назвавши його "можливістю поставити загарбників на місце". Після гри вона тріумфально прокоментувала скандальний вчинок команди.

"Нам заборонили приносити цю тему на стадіон, але вони забули, що ми носимо її у своїй крові та в наших серцях", - зазначила Вільярруель.

Самі футболісти також не приховували емоцій. Півзахисник Леандро Паредес на запитання про банер відповів лаконічно: "Вони завжди будуть аргентинськими".

Водночас головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні намагався дистанціюватися від конфлікту, зазначивши, що спорт і політику змішувати не варто, а війна 1982 року була надто трагічною сторінкою історії.

Які наслідки чекають на збірну Аргентини

Наразі ФІФА очікує офіційних рапортів від делегатів матчу та арбітрів, після чого розпочнеться детальна оцінка епізоду. Якщо організація офіційно відкриє дисциплінарне провадження та визнає банер політичним, Асоціації футболу Аргентини та безпосереднім учасникам інциденту загрожують великі грошові штрафи або навіть дискваліфікації.

Що відомо про суперечку за острови

Суперечка за контроль над Фолклендськими (в Аргентині – Мальвінськими) островами між Великою Британією та Аргентиною триває майже два століття, відколи у 1833 році Лондон встановив свій суверенітет над архіпелагом.

Найгарячіша фаза протистояння відбулася у 1982 році, коли аргентинські війська висадилися на острови. Це спровокувало 74-денну Фолклендську війну, яка завершилася капітуляцією Аргентини та забрала життя понад 900 військовослужбовців з обох сторін.

Сьогодні архіпелаг де-факто залишається британською заморською територією, що підтвердив і референдум 2013 року, на якому понад 99% місцевих жителів проголосували за збереження статусу. Проте в ООН ситуацію досі класифікують як спірну та закликають країни вирішити питання суверенітету шляхом мирних двосторонніх переговорів, тоді як для аргентинського суспільства ця тема залишається надзвичайно болючою національною ідеєю.