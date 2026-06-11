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Зірковий українець із команди Усика проведе бій на культовій арені у Нью-Йорку: деталі мегафайту

17:47 11.06.2026 Чт
2 хв
40-річний Сергій Дерев'янченко вийде на ринг на вечорі Zuffa Boxing
aimg Андрій Костенко
Зірковий українець із команди Усика проведе бій на культовій арені у Нью-Йорку: деталі мегафайту Сергій Дерев'янченко (фото: instagram.com/sergiy.derevyanchenko)
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Відомий український боксер Сергій Дерев'янченко офіційно повертається в ринг. 40-річний ветеран проведе свій наступний поєдинок у ліміті середньої ваги (до 72,6 кг) проти перспективного американця Джаліла Гекетта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетне видання The Ring.

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Повернення на легендарну арену

Поєдинок відбудеться в рамках шоу Zuffa Boxing 09, яке пройде 26 липня у Нью-Йорку. Боксери зійдуться у 10-раундовому протистоянні в театрі Infosys, розташованому в комплексі культової арени "Медісон Сквер Гарден". Цей бій відкриє основний кард великого вечора боксу та транслюватиметься на платформі Paramount+.

Для Дерев'янченка (16–6, 11 КО) це повернення у середній дивізіон, де він не виступав з липня 2022 року, провівши останні чотири поєдинки у другій середній вазі (до 76,2 кг). Свій попередній бій українець провів 1 липня 2025 року, коли в шостому раунді нокаутував американця Джеремі Рамоса. До цього Сергій мав тривалу паузу після поразки за очками від француза Крістіана Мбіллі у серпні 2024-го.

"Медісон Сквер Гарден" є особливим місцем для українця. Саме на цій арені він провів свої головні титульні битви у кар'єрі – драматичний бій за вакантний пояс IBF проти Деніела Джейкобса у 2018-му та мегафайт проти Геннадія Головкіна у 2019 році.

Що відомо про суперника

Опонентом українця стане 23-річний американець Джаліл Гекетт (12–1, 9 КО) на прізвисько "Чорний мексиканець". Боксер починав свій шлях у напівсередній вазі, проте через проблеми із зайвими кілограмами піднявся на кілька дивізіонів вище.

Своєї єдиної поразки Гекетт зазнав наприкінці 2024 року від пуерториканця Хосе Романа Васкеса. Після цього американець перейшов до середньої ваги та здобув три перемоги поспіль.

Хто такий Сергій Дерев'янченко

40-річний український боксер-професіонал, уродженець Феодосії. Член легендарної аматорської збірної України, до складу якої входили Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик та інші. Бронзовий призер чемпіонату світу-2007. Брав участь в Олімпіаді-2008 у Пекіні.

На професіональному рингу дебютував у 2014-му. Виступає у середній та другій середній вагових категоріях. Має прізвисько "Техник" (The Technician).

Тричі претендував на титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі, але поступився Даніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло.

Раніше ми писали, що Олександр Усик потрапив до списку найвпливовіших людей спорту в світі.

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