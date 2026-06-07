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"Акула" загризла італійця: український боксер вирвав чемпіонський титул у шаленій рубці (відео)

14:54 07.06.2026 Нд
2 хв
Андрій Боришполець завоював престижний пояс IBO Continental
aimg Андрій Костенко
"Акула" загризла італійця: український боксер вирвав чемпіонський титул у шаленій рубці (відео) Андрій Боришполець (фото: instagram.com/andreanobox)
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Боксер першої напівсередньої ваги Андрій Боришполець здобув блискучу дострокову перемогу на вечорі боксу в Італії. Українець на прізвисько "Акула" ефектно розібрався з місцевим фаворитом Стефано Рамундо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

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Як Боришполець зламав італійця

Поєдинок в італійському місті Орбетелло став головною подією боксерського шоу, а на кону стояв вакантний пояс чемпіона IBO Continental у першій напівсередній вазі.

Бій видався надконкурентним. Обидва суперники з перших секунд увімкнули високий темп і без упину обмінювалися жорсткими ударами. Справжній апогей боротьби стався у дев'ятому раунді, коли боксери влаштували відчайдушну відкриту рубку. Обидва бійці кілька разів перебували за крок від падіння, але дивом зуміли втриматися на ногах.

Розв'язка мегабою настала у заключному, 10-му раунді, за дві хвилини до фінального гонгу:

  • Боришполець остаточно перехопив ініціативу та затиснув суперника;
  • Українець провів потужну серію ударів по корпусу та обличчю Рамундо;
  • Крапку в поєдинку поставив філігранний аперкот від Боришпольця, після якого італієць перестав захищатися і опинився в нокдауні.

Рефері рингу розпочав відлік, проте, оцінивши стан італійського боксера, ухвалив єдино правильне рішення – зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Повернення після кризового року

Для 31-річного Боришпольця цей успіх став особливим. Це перша перемога боксера після важкої серії невдач у протистояннях із іншим вітчизняним бійцем Янісом Куриленком.

У грудні 2024 року Андрій програв Куриленку роздільним рішенням суддів та втратив пояс WBC Ukraine, а в червні 2025-го поступився йому і в реванші.

Тепер статистика української "Акули" на професійному рингу налічує 16 поєдинків: 12 перемог (5 – нокаутом) та 4 поразки. Для його суперника Стефано Рамундо це фіаско стало третім у кар'єрі при 18-ти перемогах.

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