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Суддівський терор на ЧС-2026: арбітри за вісім днів перебили рекорди минулих Мундіалів

13:15 19.06.2026 Пт
2 хв
Судді вже вилучили шістьох футболістів
aimg Андрій Костенко
Суддівський терор на ЧС-2026: арбітри за вісім днів перебили рекорди минулих Мундіалів ЧС-2026 вже увійшов до найбрудніших в історії (фото: Getty Images)
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На чемпіонаті світу з футболу-2026 ледь розпочався другий тур групового етапу, а турнір уже перевершив попередні першості за рівнем жорсткості та безкомпромісності арбітрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Voz del Deporte.

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Як Боснія та Катар переписали статистику

Показовий сплеск суддівської суворості відбувся в матчах другого туру групи B.

Спочатку у протистоянні Швейцарії та Боснії і Герцеговини (4:1) з поля достроково вигнали боснійця Таріка Мухаремовіча. Його вилучення стало четвертим на турнірі – і це вже було повторенням фінальних показників ЧС-2018 та ЧС-2022.

Нову порцію вилучень зафіксували у поєдинку Канади проти Катару (6:0). Арбітр матчу – Крістіан Гарай з Чилі – послідовно запалив червоне світло перед двома катарськими гравцями – Хомамом Ахмедом та Ассімом Мадібо. Одразу два вилучення в одній грі миттєво підняли загальну планку ЧС-2026 до 6 червоних карток, вивівши цей ЧС у десятку найбрудніших в історії.

Хто ще "вляпався" в історію

Нагадаємо, що перші три вилучення назбиралися ще в емоційному матчі-відкритті Мундіалю між Мексикою та ПАР. Тоді бразильський арбітр Вілтон Сампайо запалив червоне світло перед південноафриканцями Сфіфело Сітоле та Тембою Зване, а також мексиканським захисником Сесаром Монтесом.

Динаміка нинішнього турніру вражає, адже на ЧС-2018 та ЧС-2022 арбітри сумарно показували всього по 4 червоні картки за всі 64 матчі. На ЧС-2026 станом на зараз зіграно лише 27 зустрічей, а "норма" вже перевищена.

Втім, до абсолютного історичного максимуму командам та суддям ще далеко.

Найбільш "червоним" залишається ЧС-2006 року в Німеччині – 28 вилучень за турнір (саме тоді картку отримав і українець Владислав Ващук у грі проти Іспанії).

Друге місце утримує ЧС-1998 у Франції (22 червоні картки).

Найбільш коректними є ЧС 1950 та 1970 років – тоді взагалі обійшлося без вилучень. По одному разу судді діставали "червоні" на перших Мундіалях – у 1930 та 1934 роках.

ЧС-2026 із 6 картками наразі займає восьму позицію в історії.

Суддівський терор на ЧС-2026: арбітри за вісім днів перебили рекорди минулих Мундіалів

Раніше ми розповіли, як гравці Німеччини та Кюрасао здивували зворушливим вчинком на ЧС-2026.

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