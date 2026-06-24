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Повернення короля! Плотницький привів Україну до історичної перемоги над Бразилією

19:59 24.06.2026 Ср
2 хв
Повернення зірки збірної та шок для однієї із найсильніших команди планети
aimg Катерина Урсатій
Повернення короля! Плотницький привів Україну до історичної перемоги над Бразилією Збірна України з волейболу (фото: instagram.com/ukraine.nvt)
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Чоловіча збірна України з волейболу створила неймовірну історичну сенсацію у Лізі націй-2026. У стартовому поєдинку другого ігрового тижня "синьо-жовті" в чотирьох сетах переграли одного з головних грандів світового волейболу - збірну Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Повернення Плотницького та характер "синьо-жовтих"

Головним запікачем гри став зірковий догравальник Олег Плотницький, який опинився у заявці національної команди вперше з 2023 року і за замовчуванням вийшов у старті.

Повернення капітана кардинально змінило малюнок гри на прийомі, а в атаці традиційно феєрив Василь Тупчій.

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У першому сеті, який завершився з рахунком 29 на 27, українці втратили перевагу наприкінці партії, але на "більше/менше" блок Плотницького вирвав перемогу для нашої команди.

У другій партії з рахунком 22 на 25 бразильці відповіли потужними подачами та зрівняли рахунок у матчі, попри круту гру Ковальова, який вдало вийшов на заміну.

Третій сет завершився з рахунком 25 на 22 на користь "синьо-жовтих", коли за рівного рахунку 22 на 22 підопічні Рауля Лосано видали феноменальну серію з трьох блоків поспіль.

У четвертому сеті, що закінчився з рахунком 25 на 21, після гойдалок у середині партії Плотницький самотужки набирав очко за очком та дотиснув триразових олімпійських чемпіонів.

Поєдинок тримав у напрузі від першої до останньої секунди. Ця перемога стала для України першою в історії очних протистоянь із південноамериканцями (два попередні матчі завершувалися поразками на тайбрейках).

Водночас для Бразилії, яка посідає третю сходинку у світовому рейтингу, це перша поразка у 2026 році.

Турнірне становище та календар ігор

Завдяки цьому мегастрімкому успіху Україна, яка після першого тижня з двома перемогами йшла на 8-му місці, суттєво покращила свої шанси на вихід до плейоф (куди потрапляє топ-8 команд).

Попереду на підопічних Рауля Лосано чекає надважкий марафон. Вже завтра "синьо-жовті" зіграють проти ще одного топ-суперника:

  • Четвер, 25 червня, 17:30: Україна - Італія
  • П'ятниця, 26 червня, 17:30: Україна - Канада
  • Неділя, 28 червня, 14:00: Болгрія - Україна

Також дізнайтеся, як зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами.

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