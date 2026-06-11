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Перші очки на турнірі: Україна влаштувала Китаю розгром на його ж майданчику

13:29 11.06.2026 Чт
2 хв
Після невдалого старту "синьо-жовті" закрили господарів майданчика у чотирьох сетах. Попереду - запеклий бій за вихід у топ
aimg Катерина Урсатій
Перші очки на турнірі: Україна влаштувала Китаю розгром на його ж майданчику Чоловіча збірна України з волейболу (фото: en.volleyballworld.com)
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Чоловіча збірна України з волейболу здобула свою дебютну перемогу в новому сезоні елітної Ліги націй-2026. У другому турі підопічні Рауля Лосано в чотирьох сетах переграли господарів майданчика - збірну Китаю.

Про це повіомляє РБК-Україна з посилання на результат матчу.

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Бій проти господарів та бенефіс Янчука

Після прикрої стартової поразки від потужної збірної Японії (0:3), українці вийшли на паркет проти Китаю з максимальним настроєм.

Вже у першому сеті "синьо-жовті" повністю домінували, розгромивши суперника з рахунком 25:17 і забравши свою першу виграну партію в поточному розіграші.

Незважаючи на втрату концентрації у другому сеті (21:25), українські волейболісти швидко повернули ініціативу.

Наступні дві партії пройшли під диктовку нашої команди - 25:20 та 25:22.

Головним героєм зустрічі став Дмитро Янчук, який приніс Україні 18 очок (13 в атаці, 1 блок та 4 подачі на виліт).

Цей тріумф приніс Україні перші 3 очки та підняв команду на 7-ме місце у турнірній таблиці.

Після матчу головний тренер збірної Китаю Вітал Гейнен відверто визнав силу нашої збірної.

"Проти Словенії був важкий поєдинок, але якщо перекласти на матч проти України - вона була кращою командою. У першому матчі в нас були шанси виграти, у другому - ні", - резюмував розчарований керманич китайців.

Що далі: розклад чоловічої збірної

Наступний поєдинок у Китаї "синьо-жовті" проведуть уже в п'ятницю, 12 червня, об 11:30 за київським часом проти міцної команди Куби, а 14 червня зіграють проти Польщі.

Для чоловічої збірної України це лише другий в історії сезон у престижній Лізі націй.

Паралельно на світовій арені змагається і жіноча збірна України під керівництвом Якуба Глушака, яка після чотирьох турів посідає 15-ту сходинку світового табеля про ранги.

Раніше ми розповіли, як Плотницький став героєм старту волейбольного сезону в Італії.

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