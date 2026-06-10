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Драма на старті Ліги націй: як Україна зіграла проти сьомої команди планети

16:42 10.06.2026 Ср
2 хв
Підопічні Рауля Лосано були близькими до того, щоб нав'язати боротьбу, але втратили перевагу в ключові моменти
aimg Катерина Урсатій
Драма на старті Ліги націй: як Україна зіграла проти сьомої команди планети Чоловіча збірна України з волейболу (фото: en.volleyballworld.com)
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Чоловіча збірна України з волейболу невдало розпочала свій виступ у новому сезоні престижної Ліги націй. У першому поєдинку основного раунду "синьо-жовті" зазнали поразки від грізного суперника - збірної Японії.

Про це повіомляє РБК-Україна з посилання на результат матчу.

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Брак концентрації наприкінці сетів: як пройшов матч

Для української команди це вже другий в історії сезон у Лізі націй. Торік «синьо-жовті» змогли створити сенсацію, обігравши японців на тайбрейку, проте цього разу азійський гранд взяв переконливий реванш:

На старті партії підопічні Рауля Лосано йшли очко в очко із фаворитами. Проте в середині сету японці перехопили ініціативу, відірвалися на чотири пункти й спокійно довели справу до перемоги, отож, 1-й сет (22:25)

2-й сет українці розпочали просто блискуче, забезпечивши солідний ривок - 6:2. На жаль, втримати перевагу не вдалося: наприкінці поєдинку волейболісти Японії видали потужну серію набраних очок, яка повністю зламала гру нашої команди (21:25).

У вирішальному відрізку матчу українські волейболісти відчайдушно намагалися зачепитися за свій шанс і скоротити відставання за сетами. Вони тримали інтригу до останнього, але дотиснути суперника на фініші так і не змогли (22:25).

Найяскравішою плямою у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук.

Він провів надзвичайно якісний матч і став найрезультативнішим гравцем команди, записавши до свого активу 18 очок.

Коли наступний матч України?

Часу на роботу над помилками у тренерського штабу Лосано обмаль. Свій наступний поєдинок у межах першого ігрового тижня Ліги націй збірна України проведе вже у четвер, 11 червня.

Суперником "синьо-жовтих" стане непоступлива національна команда Китаю. Матч розпочнеться об 11:30 за київським часом.

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