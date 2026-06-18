Перша путівка у плей-офф та жінка-рефері: де і коли дивитися старт другого туру ЧС-2026

Сьогодні, 18 червня, та найближчої ночі на чемпіонаті світу-2026 стартують поєдинки другого туру групового етапу. Команди квартетів A та B проведуть вирішальні зустрічі, які можуть визначити перших учасників плей-офф та невдах турніру.

Група A: Битва лідерів за плей-офф

Мексика – Південна Корея. У ніч проти п'ятниці на стадіоні "Естадіо Акрон" у мексиканському місті Сапопан зійдуться лідери квартету, які стартували з перемог. Мексиканці в першому турі впевнено переграли ПАР (2:0), а корейці оформили вольовий камбек проти Чехії (2:1).

Друга поспіль звитяга гарантує тріумфатору достроковий вихід до 1/16 фіналу. Фаворитами є Мексиканці, які виступають вдома. Проте господарям доведеться грати без дискваліфікованого центрального захисника Сесара Монтеса.

Чехія – ПАР. Зустріч невдах першого раунду в Атланті увійде до історії чоловічих Мундіалів – її розсудить американка Торі Пенсо, яка стане лише другою жінкою-арбітром на чемпіонатах світу серед чоловіків.

Обидві команди прагнуть реабілітуватися за стартові поразки, але африканський колектив підходить до гри з серйозними кадровими втратами через дискваліфікації хавбеків Сфефело Сітоле та Темби Зване.

Група B: Європейські розбірки та тиск на Канаду

Швейцарія – Боснія і Герцеговина. Поєдинок відбудеться на арені "Соу-Фай" в американському Інглвуді (Каліфорнія). Обидва європейські колективи у першому турі втратили перемоги на останніх хвилинах: швейцарці, попри тотальне домінування, пропустили від Катару на 90+4 хвилині (1:1), а боснійці дозволили Канаді зрівняти рахунок наприкінці зустрічі (1:1).

Канада – Катар. Співгосподарі турніру прийматимуть Катар у Ванкувері в умовах колосального тиску – права на помилку команда Джессі Марша не має.

"Кленове листя" вперше в історії не програли стартовий матч на ЧС, проте все ще не можуть виграти у фіналі Мундіалів. Завдання ускладняється через те, що участь їхнього лідера Альфонсо Девіса через травму все ще під питанням. Катарці, які вигризли нічию зі Швейцарією завдяки автоголу суперника, намагатимуться створити чергову сенсацію.

Розклад найближчих матчів

Через різницю в часових поясах частина матчів за київським часом відбудеться вже вночі та зранку 19 червня.

18 червня

Група А. 19:00. Чехія – ПАР

Група B. 22:00. Швейцарія – Боснія і Герцеговина

19 червня

Група B. 1:00. Канада – Катар

Група А. 4:00. Мексика – Південна Корея

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.