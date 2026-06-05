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Новий виклик для лідера збірної: Маліновський офіційно змінив Серію А на єврокубковий топ-клуб

21:58 05.06.2026 Пт
2 хв
Гучний трансфер літа. Український хавбек пакує речі до Туреччини після розкішного сезону в Італії
aimg Катерина Урсатій
Новий виклик для лідера збірної: Маліновський офіційно змінив Серію А на єврокубковий топ-клуб Руслан Маліновський (фото: Getty Images)
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Півзахисник збірної України Руслан Маліновський офіційно змінив клубну прописку. Досвідчений хавбек продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини, підписавши контракт із бронзовим призером Суперліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційній сторінці клубу в Instagram.

Деталі контракту та конкуренція в Туреччині

До складу турецького гранда Руслан доєднався у статусі вільного агента, оскільки його угода з італійським "Дженоа" підійшла до завершення.

За інформацією авторитетного місцевого видання Gunebakis, українець погодив умови довгострокового контракту за схемою "2+1" (угода на два роки з опцією автоматичного продовження ще на один сезон).

Маліновський покликаний посилити позицію в центрі поля.

Втім, на українця чекає серйозна конкуренція: у сезоні 2025/26 за "Трабзонспор" на цій позиції виступали п'ять виконавців, а залізобетонними гравцями основи були івуарієць Кріст Інао Улаї та француз Тім Жаболь-Фолькареллі, які відіграли понад 30 матчів за сезон.

Також у ротації перебувають марокканець Бенджамін Бушуарі та місцеві вихованці Озан Туфан і Боран Башкан.

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