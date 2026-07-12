Фінал Вімблдона-2026 Сіннер – Звєрєв: де і коли дивитися вирішальний матч

139-й за ліком Вімблдонський турнір виходить на свою кульмінаційну точку. У вирішальній битві чоловічої одиночного розряду зійдуться лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер та третя ракетка планети німець Александер Звєрєв.
Де і коли дивитися титульний поєдинок – підкаже РБК-Україна.
Матч має колосальне значення для обох атлетів. Сіннер захищає свій статус чинного чемпіона Лондона та прагне взяти п'ятий титул Grand Slam у кар'єрі. Натомість Звєрєв, який нещодавно виграв Ролан Гаррос-2026, націлений довести, що його успіх на мейджорах більше не є випадковістю.
Окрім того, незалежно від результату, німець після завершення турніру гарантовано підніметься на другу сходинку світового табелю про ранги.
Обидва тенісисти пройшли двотижневий марафон надзвичайно впевнено, провівши на корті практично однакову кількість часу (трохи більше 15 годин).
Сіннер найважчий іспит склав ще у першому раунді, де дивом вирвав перемогу у Міоміра Кечмановіча, поступаючись 1:2 за сетами. Проте надалі італієць не залишив шансів своїм суперникам, зокрема розгромивши у трьох сетах легендарного семиразового чемпіона Вімблдона Новака Джоковіча.
Звєрєв на шляху до фіналу втратив лише дві партії – проти Александра Блокса на старті та Іржі Легечки в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі німцю допомогла травма Тейлора Фрітца, а у півфіналі він прогнозовано переграв головну сенсацію турніру – британця Артура Фері.
Багато вболівальників звикли бачити у вирішальних матчах мейджорів зіркового іспанця Карлоса Алькараса, який минулого року грав у фіналі Вімблдона. Проте позмагатися за титул цього разу йому завадили проблеми зі здоров'ям.
Через серйозну травму зап'ястя іспанський тенісист повністю змушений пропускати турніри ще з квітня. Повернення Алькараса на корт очікується не раніше серпневого Мастерсу в Цинциннаті.
Статистика протистоянь свідчить виключно на користь італійського тенісиста. Загалом спортсмени зустрічалися 14 разів, і рахунок 10:4 на користь Сіннера. Більше того, Яннік утримує приголомшливу серію із 9 поспіль перемог над Звєрєвим, чотири з яких відбулися саме в поточному сезоні-2026.
Проте є один важливий нюанс, який залишає німцю шанси: Сіннер і Звєрєв ще жодного разу в кар'єрі не грали один проти одного на трав'яному покритті.
Головний поєдинок чоловічого розряду відбудеться у неділю, 12 липня. Початок зустрічі заплановано на 18:00 за київським часом.
В Україні пряма трансляція гри буде доступна на платформах "Суспільного". Також поєдинок транслюватиметься на телеканалах та ОТТ-платформі Setanta Sports.
Напередодні Лінда Носкова стала чемпіонкою жіночого Вімблдона-2026, здобувши перемогу в історичному чеському фіналі.