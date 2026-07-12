Финал Уимблдона-2026 Синнер – Зверев: где и когда смотреть решающий матч

Невероятный вес решающего матча

Матч имеет колоссальное значение для обоих атлетов. Синнер защищает свой статус действующего чемпиона Лондона и стремится завоевать пятый титул Grand Slam в карьере. Зверев, недавно выигравший Ролан Гаррос-2026, нацелен доказать, что его успех на мейджорах больше не является случайностью.

Кроме того, независимо от результата, немец после завершения турнира гарантированно поднимется на вторую строчку мирового табеля о рангах.

Путь в финал: камбеки и разгромы

Оба теннисиста прошли двухнедельный марафон чрезвычайно уверенно, проведя на корте практически одинаковое количество времени (чуть больше 15 часов).

Синнер тяжелый экзамен сдал еще в первом раунде, где чудом вырвал победу у Миомира Кечмановича, уступая 1:2 по сетам. Однако в дальнейшем итальянец не оставил шансов своим соперникам, в том числе разгромив в трех сетах легендарного семикратного чемпиона Уимблдона Новака Джоковича.

Зверев на пути в финал потерял только две партии – против Александра Блокса на старте и Иржи Легечки в 1/8 финала. В четвертьфинале немцу помогла травма Тейлора Фритца, а в полуфинале он прогнозированно обыграл главную сенсацию турнира – британца Артура Ферри.

Почему нет Алькараса

Многие болельщики привыкли видеть в решающих матчах мейджоров звездного испанца Карлоса Алькараса, в прошлом году игравшего в финале Уимблдона. Однако посоревноваться за титул на этот раз ему помешали проблемы со здоровьем.

Из-за серьезной травмы запястья испанский теннисист вынужден пропускать турниры еще с апреля. Возвращение Алькараса на корт ожидается не раньше августовского Мастерса в Цинциннате.

Как Синнер и Зверев играли раньше

Статистика противостояний свидетельствует исключительно в пользу итальянского теннисиста. В общей сложности спортсмены встречались 14 раз, и счет 10:4 в пользу Синнера. Более того, Янник удерживает потрясающую серию из 9 побед под Зверевым, четыре из которых состоялись именно в текущем сезоне-2026.

Однако есть один важный нюанс, оставляющий немцу шансы: Синнер и Зверев еще ни разу в карьере не играли друг против друга на травяном покрытии.

Где и когда смотреть финал

Главный поединок мужского разряда состоится в воскресенье, 12 июля. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

В Украине прямая трансляция игры будет доступна на платформах "Суспільного". Также поединок будет транслироваться на телеканале и ОТТ-платформе Setanta Sports.