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Кровь на кроссовках и падение: действующий чемпион Синнер чуть не вылетел из Уимблдона-2026

19:32 29.06.2026 Пн
2 мин
Первая ракетка мира чуть не создала главную сенсацию года
aimg Екатерина Урсатий
Кровь на кроссовках и падение: действующий чемпион Синнер чуть не вылетел из Уимблдона-2026 Янник Синнер (фото: Getty Images)
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Первая ракетка мира и действующий обладатель титула Янник Синнер с огромным трудом приступил к защите звания чемпиона на Уимблдоне-2026. Итальянский теннисист побывал на грани сенсационного вылета, устроив с сербом Миомиром Кецмановичем драматический 5-сетовый триллер с травматическим привкусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Загадочная кровь и камбек по характеру

Для 24-летнего итальянца этот Уимблдон стал моментом истины после громкого провала на Ролан Гаррос, где сенсационно выбыл во втором круге от Хуана Черундоло.

Однако стартовый поединок в Лондоне против 50-й ракетки мира Миомира Кецмановича чуть ли не завершился очередной сенсацией.

Серб сразу навязал лидеру борьбу, закрыв первый сет в свою пользу (6:4). Синнер отыгрался во второй партии (6:3), но настоящая драма разыгралась в третьем сете.

При счете 2:2 Янник неудачно сгруппировался во время подачи соперника, его правая нога уехала, и теннисист потерпел болезненное падение. Более того, внимательные зрители и камеры зафиксировали заметные пятна крови на белом кроссовке итальянца.

Несмотря на боль, фаворит продолжил игру, хотя проиграл третью партию на напряженном тайбрейке - 6:7(6). Оказавшись в шаге от пропасти, Синнер включил чемпионский характер, полностью перехватил инициативу и разгромил серба в двух последующих сетах.

В итоге матч длился 3 часа 32 минуты и завершился победой итальянца: 4:6, 6:3, 6:7 (6), 6:2, 6:3.

Крах черной серии и следующий шаг

Этот триумф стал для первой ракетки мира знаковым по нескольким причинам:

  • Синнер наконец-то прервал ужасную серию из пяти подряд проигранных пятисетовых матчей (в последний раз он выигрывал такой марафон еще в финале Australian Open-2024).
  • Это его первая в карьере победа в 5-сетовом поединке на травяных кортах Grand Slam после неудач в 2022 и 2024 годах.
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Во втором круге престижного мейджора с призовым фондом в £26,736,000 Янник Синнер скрестит ракетки с португальцем Нуну Боргешем (48-й в рейтинге ATP). Поединок запланирован на среду, 1 июля.

Ранее врачи дали ответ: сыграет ли первый номер мужского рейтинга Янник Синнер на Уимблдоне-2026.

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