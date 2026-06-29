ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Кров на кросівках та падіння: чинний чемпіон Сіннер ледь не вилетів з Вімблдону-2026

19:32 29.06.2026 Пн
2 хв
Перша ракетка світу ледь не створив головну сенсацію року
aimg Катерина Урсатій
Кров на кросівках та падіння: чинний чемпіон Сіннер ледь не вилетів з Вімблдону-2026 Яннік Сіннер (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Перша ракетка світу та чинний володар титулу Яннік Сіннер з величезними труднощами розпочав захист звання чемпіона на Вімблдоні-2026. Італійський тенісист побував на межі сенсаційного вильоту, влаштувавши з сербом Міомиром Кецмановичем драматичний 5-сетовий трилер із травматичним присмаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Загадкова кров і камбек на характері

Для 24-річного італійця цей Вімблдон став моментом істини після гучного провалу на Ролан Гаррос, де він сенсаційно вибув у другому колі від Хуана Черундоло.

Проте стартовий поєдинок у Лондоні проти 50-ї ракетки світу Міоміра Кецмановича ледь не завершився черговою сенсацією.

Серб одразу нав'язав лідеру боротьбу, закривши перший сет на свою користь (6:4). Сіннер відігрався у другій партії (6:3), але справжня драма розігралася у третьому сеті.

За рахунку 2:2 Яннік невдало згрупувався під час подачі суперника, його права нога поїхала, і тенісист зазнав болісного падіння. Ба більше, уважні глядачі та камери зафіксували помітні плями крові на білому кросівці італійця.

Незважаючи на біль, фаворит продовжив гру, хоча й програв третю партію на напруженому тайбрейку - 6:7(6). Опинившись за крок від прірви, Сіннер увімкнув чемпіонський характер, повністю перехопив ініціативу й розгромив серба у двох наступних сетах.

У підсумку матч тривав 3 години 32 хвилини і завершився перемогою італійця: 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3.

Крах чорної серії та наступний крок

Цей тріумф став для першої ракетки світу знаковим із кількох причин:

  • Сіннер нарешті перервав жахливу серію з п'яти поспіль програних п'ятисетових матчів (востаннє він вигравав такий марафон ще у фіналі Australian Open-2024).
  • Це його перша в кар'єрі перемога у 5-сетовому поєдинку на трав'яних кортах Grand Slam після невдач у 2022 та 2024 роках.
Читайте також: Українське дербі на старті та битва з "нейтральною": сюрпризи жеребкування Вімблдона-2026

У другому колі престижного мейджора з призовим фондом у £26,736,000 Яннік Сіннер схрестить ракетки з португальцем Нуну Боргешом (48-й у рейтингу ATP). Поєдинок заплановано на середу, 1 липня.

Раніше лікарі дали відповідь: чи зіграє перший номер чоловічого рейтингу Яннік Сіннер на Вімблдоні-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Уимблдон
Новини
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Аналітика
Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна
Віктор ОліфіровАналітик, історик Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна