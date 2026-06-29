Кров на кросівках та падіння: чинний чемпіон Сіннер ледь не вилетів з Вімблдону-2026

Перша ракетка світу та чинний володар титулу Яннік Сіннер з величезними труднощами розпочав захист звання чемпіона на Вімблдоні-2026. Італійський тенісист побував на межі сенсаційного вильоту, влаштувавши з сербом Міомиром Кецмановичем драматичний 5-сетовий трилер із травматичним присмаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Загадкова кров і камбек на характері

Для 24-річного італійця цей Вімблдон став моментом істини після гучного провалу на Ролан Гаррос, де він сенсаційно вибув у другому колі від Хуана Черундоло.

Проте стартовий поєдинок у Лондоні проти 50-ї ракетки світу Міоміра Кецмановича ледь не завершився черговою сенсацією.

Серб одразу нав'язав лідеру боротьбу, закривши перший сет на свою користь (6:4). Сіннер відігрався у другій партії (6:3), але справжня драма розігралася у третьому сеті.

За рахунку 2:2 Яннік невдало згрупувався під час подачі суперника, його права нога поїхала, і тенісист зазнав болісного падіння. Ба більше, уважні глядачі та камери зафіксували помітні плями крові на білому кросівці італійця.

Незважаючи на біль, фаворит продовжив гру, хоча й програв третю партію на напруженому тайбрейку - 6:7(6). Опинившись за крок від прірви, Сіннер увімкнув чемпіонський характер, повністю перехопив ініціативу й розгромив серба у двох наступних сетах.

У підсумку матч тривав 3 години 32 хвилини і завершився перемогою італійця: 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3.

Крах чорної серії та наступний крок

Цей тріумф став для першої ракетки світу знаковим із кількох причин:

Сіннер нарешті перервав жахливу серію з п'яти поспіль програних п'ятисетових матчів (востаннє він вигравав такий марафон ще у фіналі Australian Open-2024).

Це його перша в кар'єрі перемога у 5-сетовому поєдинку на трав'яних кортах Grand Slam після невдач у 2022 та 2024 роках.

У другому колі престижного мейджора з призовим фондом у £26,736,000 Яннік Сіннер схрестить ракетки з португальцем Нуну Боргешом (48-й у рейтингу ATP). Поєдинок заплановано на середу, 1 липня.