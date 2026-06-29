ua en ru
Вт, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Ефектний камбек "синьо-жовтих": Україна з боєм вирвала перемогу на старті Євро-2026

23:59 29.06.2026 Пн
3 хв
Українці опинилися за крок від фіаско, але переломили хід гри
aimg Катерина Урсатій
Ефектний камбек "синьо-жовтих": Україна з боєм вирвала перемогу на старті Євро-2026 Юнацька збірна України (фото: УАФ)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Юнацька збірна України U-19 з футболу тріумфально розпочала свій шлях на чемпіонаті Європи-2026. У поєдинку першого туру групового раунду підопічні Дмитра Михайленка здобули впевнену та емоційну вольову перемогу над однолітками з Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Швидка відповідь та потрійний штурм

Початок зустрічі видався для нашої команди непростим. У середині першого тайму, на 22-й хвилині, "синьо-жовті" привезли на власні ворота одинадцятиметровий, який упевнено реалізував хорват Іван Барич.

Проте пропущений м'яч не зламав українців, і вони відігралися вже за чотири хвилини. Після вивіреної подачі Павла Люсіна з кутового нападник Дмитро Богданов виграв верхову боротьбу й переправив м'яч у сітку, забивши свій дебютний гол за команду.

На перерву збірні пішли за рівного рахунку, а от старт другої половини гри повністю залишився за Україною.

На 48-й хвилині "синьо-жовті" влаштували справжню пожежу у карному майданчику хорватів: кіпер суперника поспіль парирував удари Богданова та Патрика Сикута, але з третьої спроби Нікіта Калюжний таки пробив оборонний редут - 2:1.

Остаточну крапку в матчі на 57-й хвилині поставив Павло Люсін. Сикут змістився на лівий фланг і віддав точний пас під удар 18-річному півзахиснику, який розкішним пострілом поцілив прямо у праву "дев'ятку" - 3:1.

Одноосібне лідерство та боротьба за світовий мундіаль

В іншому поєдинку нашого квартету збірна Італії спокійно розібралася із Сербією завдяки голам Маттіа Лібералі та Джамала Іддріссу (2:0). Завдяки більшій кількості забитих м'ячів саме Україна очолила турнірну таблицю групи B після першого туру.

Турнірна таблиця. Група B

  1. Україна - 3 очки (1 матч), 3:1 (різниця голів)
  2. Італія - 3 очки (1), 2:0
  3. Сербія - 0 (1), 0:2
  4. Хорватія - 0 (1), 1:3

Паралельно в групі А перші перемоги здобули збірні Іспанії та Німеччини, які виявилися сильнішими за Уельс та Данію.

Нагадаємо, що дві найкращі команди з кожного квартету вийдуть до півфіналу та автоматично гарантують собі путівки на ЧС-2027 (U-20) в Азербайджані та Узбекистані. Збірні, які посядуть треті місця, отримають шанс поборотися за останню ліцензію через міжконтинентальний плейоф.

Читайте також: "Динамо" краще за "Шахтар": УПЛ оголосила символічну збірну сезону-2025/26

Цьогорічне Євро має колосальне значення, адже на кону стоять путівки на ЧС-2027 (U-20) в Азербайджані та Узбекистані:

  • Дві найкращі команди з кожного квартету автоматично вийдуть до півфіналу Євро та отримають прямі ліцензії на мундіаль.
  • Збірні, які посядуть треті місця, зіграють 8 липня у матчі за 5-те місце, переможець якого побореться у міжконтинентальному плей-офф.

Свій наступний поєдинок підопічні Дмитра Михайленка проведуть у четвер, 2 липня, о 20:00 проти збірної Сербії. Заключний тур проти Італії запланований на 5 липня.

Нагадаємо, на дорослому рівні напередодні збірна Бразилії завдяки голу на 95-й хвилині оформила божевільний камбек проти Японії та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збірна України Футбол
Новини
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Аналітика
Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна
Віктор ОліфіровАналітик, історик Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна