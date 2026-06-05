Битва за виживання: як повітряна тривога та нулі перекреслили плани фаворитів на УПЛ

В українській Прем'єр-лізі відбулися перші перехідні матчі за право зберегти прописку в елітному дивізіоні на сезон 2026/27. Жодна з команд не зуміла забезпечити собі бодай мінімальну перевагу.

Про це повідомляє РБК-Ukraine з посиланням на офіційні протоколи матчів.

Повітряна тривога та тактичний хід «Лівого Берега»

"Олександрія", яка дивом уникнула прямого вильоту після зняття львівського "Руху", приймала на домашній арені "Ніка" столичний "Лівий Берег".

Господарі поля вийшли вперед на 21-й хвилині: 22-річний мавританський нападник Папе Ндіага Яде вдало скористався відскоком у карному майданчику після розіграшу штрафного - 1:0.

Проте по перерві тренерський штаб киян провів блискучу подвійну ротацію.

Вже на 52-й хвилині Вікентій Волошин отримав передачу від свого однопрізвищника Назара Волошина (обидва вийшли на заміну) і технічним ударом з лівого кута штрафного зрівняв рахунок - 1:1.

На 78-й хвилині гру довелося перервати через повітряну тривогу, а після відновлення поєдинку вирвати перемогу нікому не вдалося.

Домінування "Кудрівки" без забитих м'ячів

В іншому кутку рингу «Кудрівка» приймала волочиський "Агробізнес".

Господарі повністю контролювали хід зустрічі, володіючи м'ячем 63% ігрового часу, та завдали 5 гострих ударів по воротах суперника.

Попри тотальну перевагу та серію тактичних замін наприкінці гри, пробити захисні редути подолян так і не вдалося - 0:0.

Перехідні матчі за місце в УПЛ. Перші ігри (5 червня):

"Олександрія" - "Лівий Берег" - 1:1

"Кудрівка" - "Агробізнес" - 0:0

Розклад матчів-відповідей та контури сезону 2026/27

Імена двох щасливчиків, які застрибнуть в УПЛ, визначаться у вівторок, 9 червня:

15:30. "Лівий Берег" - "Олександрія"

"Лівий Берег" - "Олександрія" 18:00. "Агробізнес" - "Кудрівка"

Нагадаємо, що за підсумками сезону 2025/26 пряму путівку до Прем'єр-ліги вже здобули «Буковина» та «Чорноморець».

Залишили еліту "СК Полтава" та "Рух" (львів'яни перейдуть до Другої ліги).

Достроковим чемпіоном України став донецький "Шахтар", який зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів.

Окрім "гірників", єврокубкову квоту від України закрили "Динамо" (кваліфікація Ліги Європи як володар Кубка), а також ЛНЗ та "Полісся", які виступлять у відборі Ліги конференцій.