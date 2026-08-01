"Зоря" підсилила середню лінію перспективним півзахисником "Шахтаря"

Луганська "Зоря" підсилила склад, орендувавши 22-річного півзахисника донецького "Шахтаря" Антона Глущенка. Півзахисник виступатиме за луганську команду на правах оренди до завершення сезону.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Шахтаря" .

Ігрова практика для вихованця "гірників"

Антон Глущенко є вихованцем Академії "гірників". За першу команду півзахисник дебютував 4 червня 2023-го року. Загалом у складі донеччан він устиг провести 13 матчів, відзначившись 4 голами та 1 результативною передачею.

Минулий сезон хавбек також провів в оренді, виступаючи за "Кудрівку". У її складі Глущенко відіграв 14 поєдинків, у яких записав на свій рахунок один гол та один асист.

Контекст для "Зорі"

Трансфер покликаний дати молодому півзахиснику стабільну ігрову практику на рівні вищого дивізіону та підсилити середню лінію луганців.

Нагадаємо, за підсумками попереднього розіграшу Української Прем'єр-ліги "Зоря" фінішувала на 8-му місці в турнірній таблиці.