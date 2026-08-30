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Футбол 30 серпня 2026 · 12:30

Згадав Суркіса та Шевченка: Туран прокоментував суддівство в матчі з "Поліссям"

Також головний тренер "гірників" прокоментував тактичні помилки власної команди
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Згадав Суркіса та Шевченка: Туран прокоментував суддівство в матчі з "Поліссям"
Турецький фахівець виступив з критикою суддівства (Фото: fcshakhtar, Instagram)
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Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран прокоментував поразку своєї команди у матчі чемпіонату України проти "Полісся". Фахівець підняв проблему суддівства в УПЛ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар фахівця, який наводить канал "Бий-Біжи".

Реакція на арбітраж і пропозиція керівникам

Тренер "Шахтаря" висловився щодо роботи суддів, згадавши очільника УАФ Андрія Шевченка, куратора арбітражу Ніколу Ріццолі та президента "Динамо" Ігоря Суркіса.

"Стосовно арбітражу ви можете поставити запитання президенту “Динамо”, також Ріццолі і Шевченку після попереднього матчу... Мабуть, йому з Італії дійсно видно краще. Маю пропозицію, щоб Шевченко, Суркіс і Ріццолі всі разом переглянули спірні епізоди", - заявив турецький фахівець.

Реалізація моментів та тактичні помилки

Туран підкреслив, що донеччанам бракувало прагматизму в грі проти сильного суперника, а також звернув увагу на молодість складу.

"Гра з “Поліссям” не була настільки поганою за своєю реалізацією, однак іноді бракувало того, аби зіграти в більш реалістичний футбол. Нас підвела реалізація моментів, перший дотик до м’яча і точність передач", - зазначив керманич "гірників".

Коментуючи другий пропущений м'яч, наставник пояснив, що йому передував цілий ланцюжок помилок: неналежне витримання лінії офсайду, погане розгортання атак і відсутність гнучкості. За словами Турана, замість тактичних рішень гравці просто почали індивідуально просити м'яч.

Турнірне становище

Наразі "Шахтар" посідає третє місце у таблиці УПЛ, поступаючись "Поліссю" за додатковими показниками.

У наступному турі чемпіонату України підопічні Арди Турана зіграють проти львівських "Карпат". Поєдинок відбудеться 5 вересня о 18:00.

Раніше ми повідомляли, що "Карпати" втратили перші очки в сезоні, але зберегли перше місце в чемпіонаті.

Теги: УПЛ Полісся Шахтар Футбол
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