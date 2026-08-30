Згадав Суркіса та Шевченка: Туран прокоментував суддівство в матчі з "Поліссям"

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран прокоментував поразку своєї команди у матчі чемпіонату України проти "Полісся". Фахівець підняв проблему суддівства в УПЛ.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар фахівця, який наводить канал "Бий-Біжи".
Тренер "Шахтаря" висловився щодо роботи суддів, згадавши очільника УАФ Андрія Шевченка, куратора арбітражу Ніколу Ріццолі та президента "Динамо" Ігоря Суркіса.
"Стосовно арбітражу ви можете поставити запитання президенту “Динамо”, також Ріццолі і Шевченку після попереднього матчу... Мабуть, йому з Італії дійсно видно краще. Маю пропозицію, щоб Шевченко, Суркіс і Ріццолі всі разом переглянули спірні епізоди", - заявив турецький фахівець.
Туран підкреслив, що донеччанам бракувало прагматизму в грі проти сильного суперника, а також звернув увагу на молодість складу.
"Гра з “Поліссям” не була настільки поганою за своєю реалізацією, однак іноді бракувало того, аби зіграти в більш реалістичний футбол. Нас підвела реалізація моментів, перший дотик до м’яча і точність передач", - зазначив керманич "гірників".
Коментуючи другий пропущений м'яч, наставник пояснив, що йому передував цілий ланцюжок помилок: неналежне витримання лінії офсайду, погане розгортання атак і відсутність гнучкості. За словами Турана, замість тактичних рішень гравці просто почали індивідуально просити м'яч.
Наразі "Шахтар" посідає третє місце у таблиці УПЛ, поступаючись "Поліссю" за додатковими показниками.
У наступному турі чемпіонату України підопічні Арди Турана зіграють проти львівських "Карпат". Поєдинок відбудеться 5 вересня о 18:00.
Раніше ми повідомляли, що "Карпати" втратили перші очки в сезоні, але зберегли перше місце в чемпіонаті.