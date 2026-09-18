rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 18 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Збірна України несподівано отримала путівку на ЧС-2026 з ампфутболу
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 18 вересня 2026 · 21:13

Збірна України несподівано отримала путівку на ЧС-2026 з ампфутболу

"Синьо-жовті" замінять на Мундіалі іншу команду
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Збірна України несподівано отримала путівку на ЧС-2026 з ампфутболу
Збірна України з ампфутболу (фото: УАФ)
Add as a preferred source on Google

Збірна України з ампфутболу офіційно увійшла до списку учасників чемпіонату світу 2026 року. Всесвітня федерація ампфутболу (WAFF) затвердила включення "синьо-жовтих" до складу учасників фінальної стадії турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу міжнародної організації.

Як українці отримали шанс

Українська команда виступить на Мундіалі замість збірної Ірландії. Ірландці були змушені знятися зі змагань через кадрові проблеми та травми гравців, які завадили сформувати повноцінний склад.

Формат турніру та місце проведення

Світова першість проходитиме з 13 по 22 листопада 2026 року в мексиканському місті Сан-Хуан-де-лос-Лагос. Збірна України змагатиметься за головний трофей серед 24 найсильніших національних команд планети.

Отриманий шанс став логічним продовженням успішних виступів українців на міжнародній арені після тріумфу в Дивізіоні C Ліги націй EAFF.

Збірна України несподівано отримала путівку на ЧС-2026 з ампфутболу

Розвиток ампфутболу в Україні

Вихід на світову арену є результатом активного розвитку цього виду спорту всередині країни. Проєкт "Ліга дужих" за підтримки фонду УАФ наразі опікується понад 25 всеукраїнськими та регіональними клубами.

Тепер українські спортсмени матимуть змогу представити національний прапор та продемонструвати високий рівень гри на найбільшому світовому форумі.

Раніше ми розповіли, як президенти клубів УПЛ влаштували інтелектуальну дуель у перерві матчу.

Теги: Футбол Чемпіонат світу
Головні матчі
АПЛ 18 вересня 22:00
Брентфорд - : - Челсі
Ла Ліга 18 вересня 22:00
Еспаньйол - : - Ельче
МЛС 19 вересня 02:30
Нью-Йорк Сіті - : - Нью-Йорк Ред Буллс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Костюк не зіграє за Україну на Кубку Біллі Джин Кінг: що трапилося з тенісисткою та хто її замінить Костюк не зіграє за Україну на Кубку Біллі Джин Кінг: що трапилося з тенісисткою та хто її замінить "Полісся" зберегло лідерство в УПЛ перед паузою на збірні: Краснопір знову став героєм (відео) "Полісся" зберегло лідерство в УПЛ перед паузою на збірні: Краснопір знову став героєм (відео) Воротар УПЛ повторив подвиг Трубіна: неймовірний порятунок у грі "Чорноморець" – "Оболонь" (відео) Воротар УПЛ повторив подвиг Трубіна: неймовірний порятунок у грі "Чорноморець" – "Оболонь" (відео)
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер