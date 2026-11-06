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Футбол 06 листопада 2026 · 19:43

Залишилося зіграти лише один тайм: в УПЛ визначили дату догравання між "Лівим Берегом" та "Буковиною"

Команди повернуться на поле 14 листопада, щоб завершити перерваний через повітряну тривогу поєдинок 11-го туру
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Залишилося зіграти лише один тайм: в УПЛ визначили дату догравання між "Лівим Берегом" та "Буковиною"
"Буковина" мінімально веде в рахунку після першого тайму (Фото: УПЛ)

Українська Прем'єр-ліга визначила дату та час догравання матчу 11-го туру між "Лівим Берегом" і "Буковиною". Командам залишилося провести лише другий тайм зустрічі, яку перервали через тривалу повітряну тривогу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Матч дограють під час міжнародної паузи

Дирекція УПЛ затвердила, що "Лівий Берег" і "Буковина" повернуться на поле в суботу, 14 листопада. Початок догравання запланований на 12:00.

Командам залишилося провести лише один тайм - після першої половини зустрічі чернівецький клуб веде з рахунком 1:0.

Догравання відбудеться під час міжнародної паузи. Рішення ухвалили з урахуванням звернень обох клубів, регламентних норм, а також погодження Української асоціації футболу та УЄФА.

Чому поєдинок не вдалося завершити раніше

Матч 11-го туру розпочався 31 жовтня на "Арені Лівий Берег" у Київській області. Команди встигли провести перший тайм, однак перед початком другої половини зустрічі гру довелося зупинити через тривалу повітряну тривогу.

Спочатку дограти поєдинок планували 1 листопада о 12:00, проте безпекова ситуація не дозволила відновити гру. У підсумку продовження матчу перенесли на невизначений термін.

"Буковина" веде в рахунку

Єдиний гол у першому таймі забив Віталій Груша. На 23-й хвилині півзахисник "Буковини" відправив м'яч у ворота суперника з допомогою рикошету.

"Лівому Берегу" доведеться відіграватися протягом усього другого тайму, щоб уникнути поразки.

Раніше ми повідомляли, що в рамках 11-го туру УПЛ загалом не вдалось дограти одразу три матчі - одним з них стала зустріч "Полісся" та "Колоса".

Теги: Футбол УПЛ
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Ла Ліга 6 листопада 22:00
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