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Футбол 03 вересня 2026 · 13:50

За взаємною згодою: "Кривбас" розірвав контракт з іноземним захисником

Криворізький клуб припинив співпрацю з легіонером після року співпраці
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
За взаємною згодою: "Кривбас" розірвав контракт з іноземним захисником
Анте Бекавац (Фото: ФК "Кривбас")
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Криворізький "Кривбас" оголосив про дострокове розірвання контракту з 24-річним хорватським захисником Анте Бекавацом. Співпрацю між клубом та футболістом припинено за взаємною згодою сторін.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку клубу в Instagram.

Шлях хорвата у Кривому Розі

Анте Бекавац приєднався до складу "червоно-білих" у липні 2025-го року. За цей час захисник встиг закріпитися у ротації команди.

Хорват взяв участь у 22 офіційних матчах у всіх турнірах. В його активі - 2 результативні передачі. У поточному сезоні Бекавац виходив на поле в трьох матчах.

Кадрові зміни та кар'єра захисника

Припинення співпраці з Бекавацом відбулося на тлі активного підсилення складу. Також напередодні криворізький клуб офіційно представив новачка - півзахисника Сантьяго Куїсу.

Анте Бекавац є вихованцем "Хайдука" зі Спліта. Він також виступав у Хорватії за "Дугопольє", "Кроатію" Зміявці та "Посуш'є".

Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" продовжив контракт з захисником збірної України.

Теги: Футбол УПЛ
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