За взаємною згодою: "Кривбас" розірвав контракт з іноземним захисником

Криворізький "Кривбас" оголосив про дострокове розірвання контракту з 24-річним хорватським захисником Анте Бекавацом. Співпрацю між клубом та футболістом припинено за взаємною згодою сторін.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку клубу в Instagram.
Анте Бекавац приєднався до складу "червоно-білих" у липні 2025-го року. За цей час захисник встиг закріпитися у ротації команди.
Хорват взяв участь у 22 офіційних матчах у всіх турнірах. В його активі - 2 результативні передачі. У поточному сезоні Бекавац виходив на поле в трьох матчах.
Припинення співпраці з Бекавацом відбулося на тлі активного підсилення складу. Також напередодні криворізький клуб офіційно представив новачка - півзахисника Сантьяго Куїсу.
Анте Бекавац є вихованцем "Хайдука" зі Спліта. Він також виступав у Хорватії за "Дугопольє", "Кроатію" Зміявці та "Посуш'є".
Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" продовжив контракт з захисником збірної України.