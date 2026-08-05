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Футбол 05 серпня 2026 · 18:38

Виставкове дербі: "Мілан" та "Інтер" зійшлися в принциповій битві в Австралії (відео)

Заповнений стадіон у Перті побачив порятунок "россонері" завдяки зірковим замінам
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Виставкове дербі: "Мілан" та "Інтер" зійшлися в принциповій битві в Австралії (відео)
Міланські гранди зустрілися на іншому кінці світу (фото: instagram.com/inter)

Італійські гранди влаштували справжнє футбольне шоу для австралійських уболівальників. "Мілан" та "Інтер" розійшлися миром у виставковому дербі на стадіоні "Optus Stadium" у місті Перт, де доля зустрічі вирішилася на останніх хвилинах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку.

Як пройшло дербі у Перті

Перша половина виставкового матчу двох грандів Серії А минула у гострій боротьбі з кількома небезпечними моментами, але без забитих м'ячів.

Основна розв'язка розгорнулася після перерви. На 53-й хвилині підопічні Крістіана Ківу вийшли вперед: Ніколо Барелла вирізав точну передачу з флангу, а Федеріко Дімарко замкнув її та відправив м'яч у сітку.

Головний тренер "Мілана" Рубен Аморім зреагував на пропущений гол серією гучних замін. На 63-й хвилині на полі з'явилися Рафаел Леау, Лука Модріч, Гонсалу Рамуш та Крістофер Нкунку, що дозволило "россонері" перехопити ініціативу.

Тиск "Мілана" дав результат на 84-й хвилині. Карлос Аугусто порушив правила у власному штрафному майданчику проти Нкунку, і сам же французький нападник упевнено реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок – 1:1.

"Мілан" зустрінеться з Мудриком

Обидві команди продовжують насичену програму літнього турне. Напередодні "Мілан" зіграв унічию з шотландським "Селтіком" (2:2), а "Інтер" обіграв "Манчестер Сіті" в серії пенальті.

Наступні виставкові поєдинки відбудуться 8 серпня. "Нерадзуррі" у Перті зіграють проти туринського "Ювентуса".

А "Мілан" перетнеться з лондонським "Челсі" в Джакарті (Індонезія). У цій грі очікується участь українця Михайла Мудрика, який 5 серпня зіграв за лондонців вперше після паузи, викликаної допінговим скандалом.

Раніше ми писали, що італійський клуб забиратиме у вболівальників сезонні абонементи за пропуски матчів.

Теги: Футбол Мілан
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