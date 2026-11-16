"Вболівальники праві": Мальдера вибачився перед фанатами за останні результати збірної

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера поділився очікуваннями від заключного матчу групового етапу Ліги націй проти Грузії. Італійський фахівець визнав, що вболівальники мають підстави бути незадоволеними результатами команди та попросив у них вибачення.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на передматчеву пресконференцію Андреа Мальдери на каналі УАФ .

Мальдера вибачився перед уболівальниками збірної України

Наставник "синьо-жовтих" визнав, що вболівальники мають рацію у своїй критиці після невдалих результатів команди. За словами Мальдери, найбільше його засмучує те, що збірна не може подарувати українцям позитивні емоції.

"Вболівальники мають рацію. Мені дуже шкода перед українськими вболівальниками. Найбільше розчарування в тому, що ми не можемо дати їм трохи радості. Ми часто говоримо про це в команді. Сподіваюся, завтра ми зможемо подарувати перемогу", - сказав тренер.

Водночас італієць запевнив, що футболісти відчувають відповідальність за результати та прагнуть змінити ситуацію. Він також закликав уболівальників не переносити невдоволення на гравців.

"Хлопці дуже страждають від останніх результатів. Вони відчувають відповідальність, у цьому має полягати їхня сила... Зі свого боку я можу гарантувати, що футболісти покажуть свій максимум, ви побачите вогонь у їхніх очах. Ви можете злитися на мене, але не на гравців", - наголосив Мальдера.

Тренер очікує складного матчу та не виключає змін у складі

Говорячи про майбутнє протистояння, наставник збірної України назвав Грузію хорошою командою та спрогнозував непростий поєдинок. При цьому він підкреслив, що українці зосереджені на власній підготовці та прагнуть реабілітуватися за попередні невдачі.

"Грузія - дуже хороша команда. Я чекаю на дуже складну гру. Але ми сконцентровані на нашій підготовці, побачимо, що станеться завтра. Звісно, результати нас розчарували. Ми не хочемо ховатися за словами. Вважаю, що ми не можемо відкидати все, що було у минулому матчі", - зазначив тренер.

Мальдера також не виключив змін у стартовому складі. За його словами, важливо правильно розподілити сили та мати необхідні варіанти для підсилення гри з лави запасних.

Мальдера оцінив кадрову ситуацію та можливості новачків

Окремо наставник прокоментував кадрові втрати збірної. Зокрема, він згадав травми Олександра Зубкова та Віктора Циганкова, наголосивши, що довіряє футболістам, які залишаються в його розпорядженні.

"Травми - це частина футболу. Команда суперника також втратила Кварацхелію через травму. Зубков та Циганков - важливі футболісти для нас, але я впевнений у тих гравцях, яких маю у своєму розпорядженні. Я на них дуже розраховую. Іноді навіть відсутність одного гравця може стати шансом іншого футболіста", - пояснив Мальдера.

Він також позитивно оцінив виступи Олексія Кащука, Івана Синчука та Ігоря Краснопіра, відзначивши, що ці футболісти можуть стати додатковим ресурсом для команди.

Крім того, тренер звернув увагу на реалізацію гольових моментів. На його думку, збірній потрібно краще створювати умови для нападників, аби ті могли ефективніше завершувати атаки.

Україна втратила шанси покращити становище в Лізі націй

Мальдера також відповів на запитання про своє майбутнє в національній команді. За його словами, з керівництвом Української асоціації футболу він поки не обговорював це питання.

"Ми не говорили із керівництвом УАФ про моє майбутнє. Це питання мені не потрібно ставити. Я думаю лише про завтрашній матч проти Грузії, бо він дуже важливий", – заявив фахівець.

Збірна України вже втратила шанси піднятися вище третього місця у дивізіоні B Ліги націй. Наразі в активі команди чотири очки. Також "синьо-жовті" більше не можуть претендувати на потрапляння до другого кошика під час жеребкування відбору на чемпіонат Європи-2028. Для цього українцям потрібно було фінішувати щонайменше другими у своєму квартеті.