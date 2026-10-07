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Футбол 07 жовтня 2026 · 19:28

Угода на 5 років: "Динамо" продовжило контракт з одним з лідерів

24-річний воротар залишається у київському клубі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Угода на 5 років: "Динамо" продовжило контракт з одним з лідерів
Руслан Нещерет (Фото: ФК "Динамо")
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Голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет підписав новий контракт із київським клубом. Нова угода розрахована до літа 2031-го року, а фінансові умови не розголошуються.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Нещерет залишиться у "Динамо" до 2031 року

Нова угода 24-річного воротаря з київським клубом розрахована ще на п’ять років. Фінансові деталі контракту між сторонами не розголошуються.

Нещерет є вихованцем академії "Динамо". За першу команду киян він дебютував 31 жовтня 2020-го року у матчі УПЛ проти "Дніпра-1".

Відтоді голкіпер провів за столичний клуб 95 матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках Нещерет пропустив 101 гол, а у 30 матчах зберіг свої ворота "сухими".

Коли Нещерет востаннє грав за "Динамо"

Наприкінці вересня воротар повернувся до тренувань у загальній групі столичного клубу після травми колінного суглоба.

Останній офіційний матч Нещерет провів у липні. Він вийшов у стартовому складі киян у поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти ПАОКа, який завершився поразкою української команди з рахунком 2:3.

Раніше ми повідомляли, що "Бенфіка" готує нову пропозицію дляукраїнського голкіпера Анатолія Трубіна.

Теги: Футбол Динамо
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