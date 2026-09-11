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Футбол 11 вересня 2026 · 16:51

Тренер "Жирони" оцінив нападників команди і виділив українця

Кіке Альварес вважає Олександра Пищура перспективним підсиленням команди
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Тренер "Жирони" оцінив нападників команди і виділив українця
Олександр Пищур (Фото: pyshchur_11, Instagram)
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Головний тренер "Жирони" Кіке Альварес поділився думками щодо кадрової ситуації в атаці. Наставник відзначив різноплановість своїх нападників, серед яких виступають українці Владислав Ванат і Олександр Пищур.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Mundo Deportivo.

Оцінка лінії атаки

Коментуючи вибір гравців на вістрі атаки, Кіке Альварес наголосив, що задоволений наявністю різнопланових виконавців під різні ігрові ситуації.

"Можу сказати про перспективу - Пищур показав, що може нам допомогти. Що стосується Стуані, то він залишається одним із найкращих форвардів чемпіонату цього сезону. Я радий, що у мене є три різнопланові форварди для різних ситуацій", - зазначив тренер.

Турнірне становище команди

Після стартових чотирьох турів нового сезону у Сегунді "Жирона" набрала 7 очок і наразі посідає 5-ту сходинку в турнірній таблиці.

Натомість суперник каталонців у наступному матчі - "Кастельон" - є лідером Сегунди. В активі цієї команди 12 очок.

Раніше ми повідомляли, що стало відоме майбутнє Владислава Ваната в Іспанії.

Теги: Футбол
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