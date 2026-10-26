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Футбол 26 жовтня 2026 · 15:52

"Сильна збірна сама не з’явиться": Сабо розніс підготовку молодих футболістів в Україні

Ветеран українського футболу назвав проблеми розвитку юних гравців і пояснив, чому війна ускладнює підготовку майбутніх збірників
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Сильна збірна сама не з’явиться": Сабо розніс підготовку молодих футболістів в Україні
Сабо незадоволений підготовкою молоді в Україні (фото: ФК "Динамо")

Колишній футболіст і тренер Йожеф Сабо розкритикував підготовку молодих гравців в Україні. На його думку, багатьом юним футболістам бракує техніки, фізичної готовності та розуміння гри, а для розвитку національної збірної потрібна системна робота з молоддю.

Про це Йожеф Сабо розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Які є проблеми в підготовці молоді

На думку Сабо, саме підготовка молодих футболістів є головною слабою ланкою в українському футболі. Він додав, що юним гравцям часто бракує базових якостей, необхідних для виступів на високому рівні. Без системного розвитку молоді національна збірна не зможе стабільно прогресувати.

"Мені здається, що багатьом бракує техніки, фізичної готовності та розуміння гри", - зазначив Сабо.

Особливі вимоги, за його словами, висуваються до центральних півзахисників, які повинні ефективно діяти як в обороні, так і в атаці. Та і загалом гравцеві недостатньо просто віддати передачу. Після пасу потрібно відкриватися, знову пропонувати себе партнерам, бачити продовження комбінації та брати участь у розвитку атаки.

Вплив війни на український футбол

Окремо Сабо звернув увагу на вплив повномасштабної війни на розвиток українського футболу. Частина дітей і підлітків виїхала за кордон та тренується в інших країнах, що, на його думку, створює додаткові виклики для підготовки нового покоління гравців.

Ветеран наголосив на необхідності розвивати дитячі футбольні школи, покращувати умови тренувань і приділяти увагу роботі тренерів. Також важливо продумати, як після завершення війни повернути молодих футболістів до українського футболу.

"Без системної роботи з юними гравцями сильна національна команда не з’явиться сама собою", - підсумував Сабо.

Раніше ми розповідали, що Сабо пояснив, чому пішов із "Динамо".

Теги: Футбол
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