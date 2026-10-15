rbc.ua
UA | RU
Четвер, 15 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол "Шлях закривають грошима": Будківський пояснив, чому українським футболістам складніше пробитися до Європи
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 15 жовтня 2026 · 15:34

"Шлях закривають грошима": Будківський пояснив, чому українським футболістам складніше пробитися до Європи

Нападник розповів про проблеми українських клубів із зарплатами й інфраструктурою
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Шлях закривають грошима": Будківський пояснив, чому українським футболістам складніше пробитися до Європи
Будківський відзначив різницю в футбольній інфраструктурі України та Європи (Фото: budkivskyi28, Instagram)
Додати як бажане джерело в Google

Нападник Пилип Будківський порівняв умови роботи у французькому "Сошо" та українських клубах. Футболіст вважає, що шлях українців до європейських чемпіонатів ускладнюють високі зарплати, небажання клубів відпускати гравців і недостатня футбольна інфраструктура.

Про це Пилип Будківський розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Що заважає українським юніорам

Форвард, який має досвід ігор за "Сошо", відзначив, що у Франції футболістів активно переглядають скаути навіть на матчах другого дивізіону. За його словами, вдалий сезон може відкрити гравцеві шлях до сильнішого чемпіонату.

В Україні, як вважає Будківський, ситуація складніша через меншу увагу до місцевого футболу, високі зарплати та небажання клубів відпускати гравців навіть за наявності вигідних пропозицій.

"У нас починають платити великі зарплати, балувати гравців і не відпускають футболістів, навіть якщо є гарні пропозиції. На цьому все і закривається: шлях у Європу закривається грошима", - заявив нападник.

Приклад розвитку в Європі

Під час виступів за "Сошо" Будківський грав разом із Максансом Лакруа, який згодом перейшов до "Челсі" та почав отримувати виклики до збірної Франції. Українець зізнався, що на той момент не очікував від захисника настільки успішної кар'єри.

"Якби мені тоді сказали, що він гратиме за "Челсі" і збірну Франції, не скажу, що повірив би. Так, він був молодий хлопець, фактурний. Не скажу, що швидкий, але добре грав у боротьбі, головою", – пригадав Будківський.

В чому відмінність українського та європейського футболу

Окремо Будківський звернув увагу на інфраструктуру футбольних клубів. Він розповів, що у "Сошо" тренажерний зал, їдальня, роздягальня та зони для відновлення, зокрема сауна й джакузі, були розташовані безпосередньо на стадіоні.

На думку футболіста, такі умови допомагають гравцям краще організовувати тренувальний процес і відновлення, адже їм не потрібно витрачати час на переїзди між різними локаціями.

"А в нас потренувався, поїхав додому, потім треба в зал, а там обстріл або щось не працює… Тому в цьому плані нам не вистачає і професіоналізму, і просто інфраструктури для футбольних клубів", - підсумував Будківський.

Раніше ми повідомляли, що Будківський також розповів, як від нього позбулися в "Поліссі". А повне інтерв'ю нападника про академію "Шахтаря", виступи за "Зорю", європейський досвід і не тільки - читайте за посиланням.

Теги: Футбол
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Пилип Будківський: "Мріяв грати за "Динамо". Але виявилося, що в мене інший шлях" Пилип Будківський: "Мріяв грати за "Динамо". Але виявилося, що в мене інший шлях" Ахметов отримав орден від Шевченка: за що нагородили президента "Шахтаря" Ахметов отримав орден від Шевченка: за що нагородили президента "Шахтаря" Характер і вольовий камбек: "Шахтар" вирвав перемогу в АЕКа у Лізі чемпіонів (відео) Характер і вольовий камбек: "Шахтар" вирвав перемогу в АЕКа у Лізі чемпіонів (відео)
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор