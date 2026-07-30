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Футбол 30 липня 2026 · 13:41

Ротань анонсував жорсткі санкції через виліт "Полісся" з Ліги конференцій

Головний тренер житомирців впевнений, що команда мала проходити "Копенгаген"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ротань анонсував жорсткі санкції через виліт "Полісся" з Ліги конференцій
Руслан Ротань (фото: ФК "Полісся")

Керманич житомирського "Полісся" Руслан Ротань різко оцінив гру своїх підопічних після поразки від данського "Копенгагена" у Лізі конференцій. Фахівець відзначив дитячі помилки футболістів, згадав про "батіг" на тренуваннях та заявив, що команда повинна була проходити далі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву наставника на післяматчевій прес-конференції.

"Мали проходити далі на 99%"

За словами Ротаня, підсумковий виліт після двох матчів залишив великий осад, адже за рівнем гри житомирці переважали суперника.

"Впевнений на 99%, що ми повинні були проходити цю команду, якщо брати два матчі. Шкода цього нереалізованого потенціалу. Коли ти маєш протягом усього матчу таку перевагу, потрібно втілювати це в голи. Але ми знову не зробили висновків із попередніх помилок і на 100 відсотків залишилися дітьми", - підкреслив фахівець.

Також наставник відзначив незаплановану кадрову втрату перед самим стартовим свистком: Едуард Сарапій травмувався безпосередньо перед грою і не зміг допомогти команді.

Про "батіг" та жорсткі дії

Наставник "Полісся" зізнався, що намагався достукатися до гравців різними методами, однак тепер змушений діяти ще жорсткіше через проблеми з ігровою дисципліною.

"Бентежить те, що ті ж самі люди на тренуванні отримують батіг, який не люблять у нас в Україні, ти наголошуєш і наголошуєш... А потім у таких матчах таке трапляється. Якщо до порад не прислуховуються – значить, не все в порядку з дисципліною. Щодо ігрової дисципліни тепер доведеться діяти набагато жорсткіше по відношенню до гравців", - підсумував Ротань.

Нагадаємо, "Полісся" поступилося "Копенгагену" у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій (3:3, 1:2) та завершило єврокубкову кампанію-2026/27.

Раніше ми писали, що Ігор Костюк розповів про тиск у Салоніках перед грою "Динамо" з ПАОКом у Лізі Європи.

Теги: Руслан Ротань Полісся Футбол Ліга конференцій УЄФА
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ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Ліга конференцій Матч завершився
Копенгаген 2:1 Полісся
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