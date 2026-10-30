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Футбол 30 жовтня 2026 · 12:49

Роналду оформив 67 хет-трик в кар'єрі і наблизився до рекорду Пеле

Португалець досяг позначки 985 голів у кар’єрі, а Жоау Фелікс віддав одразу чотири гольові передачі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Роналду оформив 67 хет-трик в кар'єрі і наблизився до рекорду Пеле
Роналду продовжує гонитву за рекордом (Фото: cristiano, Instagram)

У четвер, 29 жовтня, "Аль-Наср" переміг "Аль-Холуд" у матчі 12-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду оформив хет-трик та ще більше наблизився до рекорду Пеле

Про результат матчу та чергові голи португальця повідомляє Sport RBC.UA.

Чемпіонат Саудівської Аравії. 12-й тур

"Аль-Наср" - "Аль-Холуд" - 5:3 (2:2, 3:1)

Голи: Анджело, 24; Мане, 38; Роналду, 66, 72, 81 - Домінгес, 16, 90+4 (пенальті); Ессомба, 45+2.

Перший хет-трик за 2,5 роки

"Аль-Наср" здобув вольову перемогу над "Аль-Холудом" у 12-му турі Про-ліги Саудівської Аравії. Господарі поступалися після гола Домінгеса на 16-й хвилині, однак Анджело та Садіо Мане вивели свою команду вперед.

Головним героєм зустрічі став Кріштіану Роналду, який після перерви тричі вразив ворота суперника. Португалець забив на 66-й, 72-й та 81-й хвилинах, оформивши хет-трик і довівши кількість голів у професійній кар’єрі до 985.

Цікаво, що в першому таймі Роналду також відправив м’яч у сітку, однак гол не зарахували через офсайд. У другій половині зустрічі португалець відзначився двічі ударом ногою та ще одного разу - головою.

Вражаючий перформанс іншого португальця

Окремо варто відзначити виступ Жоау Фелікса, який записав на свій рахунок одразу чотири гольові передачі. Ще один асист виконав колишній вінгер "Ліверпуля" Садіо Мане.

Попри три пропущені м’ячі, "Аль-Холуд" не припинив боротьбу. Жюльєн Домінгес оформив дубль, а Ессомба забив ще один гол. Останній м’яч гості провели вже в компенсований час із пенальті, однак уникнути поразки не змогли.

Раніше ми повідомляли, що на трибунах за грою спостерігав український боксер Олександр Усик, який підтримував "Аль-Наср" у футболці з прізвищем Роналду.

Теги: Футбол Криштиану Роналду
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