Роналду оформив 67 хет-трик в кар'єрі і наблизився до рекорду Пеле

У четвер, 29 жовтня, "Аль-Наср" переміг "Аль-Холуд" у матчі 12-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду оформив хет-трик та ще більше наблизився до рекорду Пеле
Про результат матчу та чергові голи португальця повідомляє Sport RBC.UA.
Чемпіонат Саудівської Аравії. 12-й тур
"Аль-Наср" - "Аль-Холуд" - 5:3 (2:2, 3:1)
Голи: Анджело, 24; Мане, 38; Роналду, 66, 72, 81 - Домінгес, 16, 90+4 (пенальті); Ессомба, 45+2.
"Аль-Наср" здобув вольову перемогу над "Аль-Холудом" у 12-му турі Про-ліги Саудівської Аравії. Господарі поступалися після гола Домінгеса на 16-й хвилині, однак Анджело та Садіо Мане вивели свою команду вперед.
Головним героєм зустрічі став Кріштіану Роналду, який після перерви тричі вразив ворота суперника. Португалець забив на 66-й, 72-й та 81-й хвилинах, оформивши хет-трик і довівши кількість голів у професійній кар’єрі до 985.
Цікаво, що в першому таймі Роналду також відправив м’яч у сітку, однак гол не зарахували через офсайд. У другій половині зустрічі португалець відзначився двічі ударом ногою та ще одного разу - головою.
Окремо варто відзначити виступ Жоау Фелікса, який записав на свій рахунок одразу чотири гольові передачі. Ще один асист виконав колишній вінгер "Ліверпуля" Садіо Мане.
Попри три пропущені м’ячі, "Аль-Холуд" не припинив боротьбу. Жюльєн Домінгес оформив дубль, а Ессомба забив ще один гол. Останній м’яч гості провели вже в компенсований час із пенальті, однак уникнути поразки не змогли.
Раніше ми повідомляли, що на трибунах за грою спостерігав український боксер Олександр Усик, який підтримував "Аль-Наср" у футболці з прізвищем Роналду.