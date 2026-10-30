Роналду оформил 67 хет-трик в карьере и приблизился к рекорду Пеле

В четверг, 29 октября, "Аль-Наср" победил "Аль-Холуд" в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану Роналду оформил хет-трик и еще больше приблизился к рекорду Пеле
О результате матча и очередных голах португальца сообщает Sport RBC.UA.
Чемпионат Саудовской Аравии 12-й тур
"Аль-Наср" - "Аль-Холуд" - 5:3 (2:2, 3:1)
Голы: Анджело, 24; Мане, 38; Роналду, 66, 72, 81 – Домингес, 16, 90+4 (пенальти); Эссомба, 45+2.
"Аль-Наср" одержал волевую победу над "Аль-Холудом" в 12-м туре Про-лиги Саудовской Аравии. Хозяева уступали после гола Домингеса на 16-й минуте, однако Анджело и Садио Мане вывели свою команду вперед.
Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, после перерыва трижды поразивший ворота соперника. Португалец забил на 66-й, 72-й и 81-й минутах, оформив хет-трик и доведя количество голов в профессиональной карьере до 985.
Интересно, что в первом тайме Роналду также отправил мяч в сетку, однако гол не засчитали из-за офсайда. Во второй половине встречи португалец отличился дважды ударом ногой и еще раз – головой.
Отдельно стоит отметить выступление Жоау Феликса, записавшего на свой счет сразу четыре голевых передачи. Еще один ассист исполнил бывший вингер "Ливерпуля" Садио Мане.
Несмотря на три пропущенных мяча, "Аль-Холуд" не прекратил борьбу. Жюльен Домингес оформил дубль, а Эссомба забил еще один гол. Последний мяч гости провели уже в компенсированное время с пенальти, однако избежать поражения не смогли.
Ранее мы сообщали, что на трибунах за игрой наблюдал украинский боксер Александр Усик, поддерживавший "Аль-Наср" в футболке с фамилией Роналду.