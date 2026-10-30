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Футбол 30 октября 2026 · 12:49

Роналду оформил 67 хет-трик в карьере и приблизился к рекорду Пеле

Португалец достиг отметки 985 голов в карьере, а Жоау Феликс отдал сразу четыре голевых передачи
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Роналду оформил 67 хет-трик в карьере и приблизился к рекорду Пеле
Роналду продолжает погоню за рекордом (Фото: cristiano, Instagram)

В четверг, 29 октября, "Аль-Наср" победил "Аль-Холуд" в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану Роналду оформил хет-трик и еще больше приблизился к рекорду Пеле

О результате матча и очередных голах португальца сообщает Sport RBC.UA.

Чемпионат Саудовской Аравии 12-й тур

"Аль-Наср" - "Аль-Холуд" - 5:3 (2:2, 3:1)

Голы: Анджело, 24; Мане, 38; Роналду, 66, 72, 81 – Домингес, 16, 90+4 (пенальти); Эссомба, 45+2.

Первый хет-трик за 2,5 года

"Аль-Наср" одержал волевую победу над "Аль-Холудом" в 12-м туре Про-лиги Саудовской Аравии. Хозяева уступали после гола Домингеса на 16-й минуте, однако Анджело и Садио Мане вывели свою команду вперед.

Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, после перерыва трижды поразивший ворота соперника. Португалец забил на 66-й, 72-й и 81-й минутах, оформив хет-трик и доведя количество голов в профессиональной карьере до 985.

Интересно, что в первом тайме Роналду также отправил мяч в сетку, однако гол не засчитали из-за офсайда. Во второй половине встречи португалец отличился дважды ударом ногой и еще раз – головой.

Впечатляющий перформанс другого португальца

Отдельно стоит отметить выступление Жоау Феликса, записавшего на свой счет сразу четыре голевых передачи. Еще один ассист исполнил бывший вингер "Ливерпуля" Садио Мане.

Несмотря на три пропущенных мяча, "Аль-Холуд" не прекратил борьбу. Жюльен Домингес оформил дубль, а Эссомба забил еще один гол. Последний мяч гости провели уже в компенсированное время с пенальти, однако избежать поражения не смогли.

Ранее мы сообщали, что на трибунах за игрой наблюдал украинский боксер Александр Усик, поддерживавший "Аль-Наср" в футболке с фамилией Роналду.

Теги: Футбол Криштиану Роналду
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