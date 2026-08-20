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Футбол 20 серпня 2026 · 11:09

Пропустить старт сезону: зірка "Ювентуса" отримав травму після підкату фаната

Інцидент стався під час традиційного матчу туринців із власною молодіжною командою
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Пропустить старт сезону: зірка "Ювентуса" отримав травму після підкату фаната
Фуболіст вже пропустив тренування через рішення лікарів (Фото: federicogatti.4, Instagram)

Центральний захисник туринського "Ювентуса" Федеріко Гатті опинився під загрозою пропуску стартового матчу Серії А. Футболіст міг отримати травму через підкат від уболівальника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Football Italia.

Традиція від фанатів завершилася травмою

Курйозна ситуація сталася 18 серпня під час передсезонного спарингу між першою командою "Ювентуса" та молодіжною "Next Gen" на домашньому стадіоні в Турині. За давньою клубною традицією, подібні матчі зупиняють через мирне вибігання фанатів на поле.

За рахунку 2:0 на користь основи вболівальники масово прорвалися на газон, і гру достроково завершили. Коли 28-річний Гатті прямував у підтрибунне приміщення й дивився в інший бік, один із фанатів на повній швидкості підбіг до нього ззаду та виконав підкат, збивши футболіста з ніг.

Раніше ми повідомляли, що польські фанати влаштували дикий скандал у Лізі конференцій.

Теги: Футбол Ювентус
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