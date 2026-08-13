Прокляття Суперкубка УЄФА: король Ліги Європи оформив унікальний антирекорд

Іспанський керманич "Астон Вілли" Унаї Емері встановив парадоксальне досягнення зі знаком "мінус". Наставник, який п'ять разів тріумфував у Лізі Європи, знову не зміг здобути Суперкубок УЄФА, поступившись із бірмінгемським клубом французькому ПСЖ.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
12 серпня на стадіоні "Ред Булл Арена" в австрійському Зальцбурзі відбувся матч за Суперкубок УЄФА-2026. Переможець Ліги Європи "Астон Вілла" поступилася володарю трофея Ліги чемпіонів ПСЖ із рахунком 1:2.
Для 54-річного фахівця ця поразка стала вже четвертою в матчах за цей трофей за чотирьох спроб. Таким чином Емері одноосібно очолив список тренерів за кількістю програних фіналів Суперкубка УЄФА, обійшовши Жозе Моурінью, який має три подібні невдачі.
Історія поразок Унаї Емері у Суперкубку УЄФА:
Феномен Емері полягає в тому, що він є найуспішнішим тренером в історії Ліги Європи (включно з Кубком УЄФА). Іспанець здобував цей титул п'ять разів із трьома різними колективами – "Севільєю", "Вільярреалом" та "Астон Віллою", з якою в минулому розіграші розгромив у фіналі "Фрайбург" (3:0).
Проте виграти європейський Суперкубок фахівцю не вдається попри всі досягнення.
Унаї Емері очолює "Астон Віллу" з жовтня 2022 року. Чинна угода іспанця з англійським клубом розрахована до літа 2029 року.
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