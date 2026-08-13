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Футбол 13 серпня 2026 · 11:34

Прокляття Суперкубка УЄФА: король Ліги Європи оформив унікальний антирекорд

Унаї Емері обійшов Жозе Моурінью після драматичної поразки від ПСЖ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Прокляття Суперкубка УЄФА: король Ліги Європи оформив унікальний антирекорд
Унаї Емері (фото: instagram.com/astonvilla)

Іспанський керманич "Астон Вілли" Унаї Емері встановив парадоксальне досягнення зі знаком "мінус". Наставник, який п'ять разів тріумфував у Лізі Європи, знову не зміг здобути Суперкубок УЄФА, поступившись із бірмінгемським клубом французькому ПСЖ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Провал із третім клубом

12 серпня на стадіоні "Ред Булл Арена" в австрійському Зальцбурзі відбувся матч за Суперкубок УЄФА-2026. Переможець Ліги Європи "Астон Вілла" поступилася володарю трофея Ліги чемпіонів ПСЖ із рахунком 1:2.

Для 54-річного фахівця ця поразка стала вже четвертою в матчах за цей трофей за чотирьох спроб. Таким чином Емері одноосібно очолив список тренерів за кількістю програних фіналів Суперкубка УЄФА, обійшовши Жозе Моурінью, який має три подібні невдачі.

Історія поразок Унаї Емері у Суперкубку УЄФА:

  • 2014 рік. "Реал" – "Севілья" – 2:0
  • 2015 рік. "Барселона" – "Севілья" – 5:4
  • 2021 рік. "Челсі" – "Вільярреал" – 1:1, серія пенальті – 6:5
  • 2026 рік. ПСЖ – "Астон Вілла" – 2:1

Король Ліги Європи без супертрофея

Феномен Емері полягає в тому, що він є найуспішнішим тренером в історії Ліги Європи (включно з Кубком УЄФА). Іспанець здобував цей титул п'ять разів із трьома різними колективами – "Севільєю", "Вільярреалом" та "Астон Віллою", з якою в минулому розіграші розгромив у фіналі "Фрайбург" (3:0).

Проте виграти європейський Суперкубок фахівцю не вдається попри всі досягнення.

Унаї Емері очолює "Астон Віллу" з жовтня 2022 року. Чинна угода іспанця з англійським клубом розрахована до літа 2029 року.

Раніше ми повідомили, що легенда "Барселони" очолив збірну Нідерландів.

Теги: Футбол УЕФА Унаи Эмери
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Карабах - : - Динамо
Суперкубок УЄФА Матч завершився
ПСЖ 2:1 Астон Вілла
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 ЛНЗ
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