rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 06 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Поразка "Шахтаря" та нові проблеми України: що сталося в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 06 листопада 2026 · 07:46

Поразка "Шахтаря" та нові проблеми України: що сталося в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Головні конкуренти збільшили відрив у клубному рейтингу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Поразка "Шахтаря" та нові проблеми України: що сталося в таблиці коефіцієнтів УЄФА
"Шахтар" вдруге поспіль поступився в Лізі чемпіонів (фото: ФК "Шахтар")

Україна не змогла поповнити свій доробок у таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками чергового єврокубкового тижня. Конкуренти скористалася ситуацією та покращила власні позиції.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Друга осічка "гірників" та позиція України

Донецький "Шахтар" у четвертому турі Ліги чемпіонів поступився "Спортінгу" з рахунком 0:1. Загальний доробок українських клубів у поточному сезоні становить 3,125 бала. За цим показником наша країна посідає 26-те місце серед усіх асоціацій.

Водночас у п'ятирічному рейтингу УЄФА, який безпосередньо впливає на представництво країн у єврокубках, Україна зберігає 23-тю позицію.

Результати конкурентів та тривожні перспективи

Найближчі переслідувачі – Азербайджан та Ізраїль також не змогли поповнити свої активи. Обидві асоціації залишилися з нулем, тому Україна зберегла перевагу над ними. Не набрала очок і Словаччина, яка наразі становить меншу загрозу.

Натомість Болгарія та Словенія скористалися своїми можливостями. Кожна з цих країн додала до доробку по 0,5 бала та відповідно скоротила відставання від України. Поки що запас нашої асоціації дозволяє зберігати спокій, однак подальші осічки можуть зробити боротьбу значно напруженішою.

Менш приємна картина серед країн, які перебувають вище України. Цього тижня жодна з них не залишилася без перемоги.

Австрія та Шотландія отримали по 0,4 бала через більший дільник – п'ять клубів у розрахунку. Натомість Румунія, Швеція, Хорватія та Угорщина поповнили свої активи на 0,5 бала кожна.

Таким чином, усі ці конкуренти збільшили перевагу над Україною. І якщо "Шахтар" найближчим часом не відновлять набір очок, утримати 23-тє місце в п'ятирічному рейтингу буде дедалі складніше.

Важливо, що фініш на позиції не нижче 23-го рядка за підсумками сезону-2026/27 дасть змогу чемпіону України-2027/28 стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів-2028/29 з другого раунду, а не з першого.

Поразка &quot;Шахтаря&quot; та нові проблеми України: що сталося в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Читайте також, як українські легіонери зіграли в чергових матчах Ліги Європи та Ліги конференцій.

Теги: Ліга Європи Шахтар Футбол Рейтинг Ліга конференцій УЄФА
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Агресорам тут не місце: чому росіян повертають у великий спорт та як може завадити Україна Агресорам тут не місце: чому росіян повертають у великий спорт та як може завадити Україна Судаков забив, Романчук відіграв весь матч: як українці зіграли в єврокубках Судаков забив, Романчук відіграв весь матч: як українці зіграли в єврокубках Збірна України з хокею стартувала в Європейському кубку націй з вольової перемоги Збірна України з хокею стартувала в Європейському кубку націй з вольової перемоги
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач