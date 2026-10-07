Обійшли росіяни: Україна втратила три позиції у рейтингу ФІФА

Як змінилася позиція України

Під час вереснево-жовтневої міжнародної паузи збірна України провела чотири матчі у Лізі націй УЄФА сезону-2026/27. Команда стартувала з перемоги над Угорщиною, після чого зіграла внічию з Грузією.

У двох наступних турах українці зазнали поразок. Спочатку "синьо-жовті" поступилися Північній Ірландії, а потім програли Угорщині. За підсумками чотирьох зустрічей Україна має чотири очки та посідає третє місце у своїй групі Ліги націй.

Скільки балів втратила Україна

Загалом українська збірна втратила 14,03 рейтингового бала. Найбільше позначилася поразка від Північної Ірландії - мінус 9,98 бала. Поразка від Угорщини коштувала Україні ще 8,08 бала, а нічия з Грузією - 2,85 бала.

Єдиним матчем, за який українці отримали рейтингові очки, стала перемога над Угорщиною - +6,88 бала. У підсумку Україна опустилася з 33-го на 36-те місце, маючи 1535,27 бала.

Росія випередила Україну

На одну позицію вище за українців опинилася Росія - 35-те місце та 1537,45 бала. Російська збірна не проводить офіційних матчів, однак продовжує набирати рейтингові очки у товариських поєдинках.

Серед суперників України за Лігою націй найвище розташована Угорщина - 38-ме місце. Північна Ірландія посідає 64-ту позицію, а Грузія - 74-ту.

Хто очолює рейтинг ФІФА

Перше місце у світовому рейтингу зберігає Іспанія, маючи 2011,57 бала. До топ-5 також входять Аргентина, Франція, Англія та Португалія.

Португальці стали єдиною збірною у першій десятці, яка покращила свою позицію. Після чотирьох перемог у чотирьох матчах команда піднялася із сьомого на п'яте місце.

Коли Україна зіграє наступні матчі

Позиція у поточному рейтингу ФІФА не матиме безпосереднього впливу на найближчі турнірні завдання збірної України. Наступні вирішальні матчі Ліги націй "синьо-жовті" проведуть проти Північної Ірландії та Грузії.

Перша зустріч відбудеться 14 листопада о 21:45 за київським часом.