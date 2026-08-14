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Футбол 14 серпня 2026 · 17:41

Новий формат: в УАФ запустили розбори арбітражу в УПЛ

В першому епізоді фахівці розібрали, чому Біловара не вилучили проти "Вереса"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Новий формат: в УАФ запустили розбори арбітражу в УПЛ
Епізод з участю Біловара справедливо закінчився жовтою карткою (Фото: ФК "Динамо")

Комітет арбітрів Української асоціації футболу разом із відділом забезпечення арбітражу оголосив про запуск нового проєкту для комунікації з футбольною громадськістю. Відтепер вболівальники отримуватимуть додаткові регулярні додаткові розбори ігрових епізодів УПЛ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний випуск суддівського корпусу УАФ.

Нові обличчя та мета проєкту

У першому пілотному випуску нової програми спікерами виступили представники відділу забезпечення арбітражу та досвідчені інструктори - Андрій Шандор і Віктор Дердо. За задумом організаторів, такі аналітичні огляди виходитимуть регулярно та чергуватимуться з оцінками Ніколи Ріццолі. Склад учасників у майбутньому планується розширювати.

Головна мета ініціативи - зробити роботу рефері максимально відкритою, пояснювати маловідомі аспекти трактування правил, розкривати раніше закриті нюанси професії та знайомити загал із внутрішньою екосистемою українського арбітражу.

Чому фол Біловара - це лише жовта картка

Центральною темою розбору за підсумками 2-го туру УПЛ став спірний епізод у матчі між "Вересом" та київським "Динамо", який відбувся 9 серпня. Уболівальники та експерти активно обговорювали фол центрального захисника динамівців Крістіана Біловара проти нападника рівнян Блера.

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі детально розібрав ситуацію та підтвердив правоту головного рефері, який обмежився попередженням.

"Біловар порушує правила проти форварда Вереса Блера під час розвитку перспективної атаки в напрямку воріт. Ключовим моментом є визначення того, як слід кваліфікувати це порушення: зрив перспективної атаки чи позбавлення суперника очевидної можливості забити гол", - пояснив Ріццолі.

За словами італійського фахівця, у цьому фолі два з чотирьох критеріїв при визначенні фолу були дискусійними. По-перше, порушення сталося на значній відстані від воріт. По-друге, повтор з-за воріт чітко показує, що м'яч рухався ліворуч, а нападник - праворуч, тобто вбік від траєкторії польоту м'яча. Крім того, у ту ж зону зміщувався інший захисник "Динамо", який мав усі шанси втрутитися в епізод.

Таким чином, жовта картка Біловару стала абсолютно правильним рішенням, а система VAR законно обмежилася "тихою" перевіркою.

Інші спірні епізоди

Серед інших розглянутих епізодів також були:

  • Епізод з пенальті у ворота "Карпат" в матчі з ЛНЗ. Арбітр ухвалив правильне рішення і щодо пенальті, і щодо відсутності інших дисциплінарних санкцій.
  • Епізод в матчі "Епіцентр" - "Шахтар". Помилка арбітра, який дозволив продовжити гру після підката від Різника проти футболіста "Епіцентра". Правильним рішенням, на думку Ріццолі, мало би бути призначення пенальті, але без додаткових санкцій.
  • Ще один епізод із матча "Верес" - "Динамо". Ріццолі погодився із арбітром матча Олексієм Деревінським щодо призначення пенальті у ворота "Вереса". Але зазначив, що суддя також мав показати порушнику жовту картку.

Раніше спортивна редакція Sport RBC.UA підготувала символічну збірну УПЛ за підсумками 2-го туру.

Теги: Футбол УПЛ
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур 14 серпня 18:00
Епіцентр - : - Верес
УПЛ. 3-й тур 15 серпня 13:00
Кривбас - : - Лівий Берег
УПЛ. 3-й тур 15 серпня 15:30
Кудрівка - : - Оболонь
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