Моурінью зізнався, чого не чекав від Вінісіуса, і розкрив проблему Бернарду Сілви

Головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моурінью видав емоційну заяву після контрольного поєдинку його підопічних проти угорського "Ференцвароша". Попри перемогу, португальський фахівець доволі скромно оцінив фізичні кондиції своїх головних зірок.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Goal.com .

Перший вихід головних зірок

У спарингу в Будапешті "Реал" здолав місцевий "Ференцварош" із рахунком 2:1 завдяки голам Маріо Ріваса та Карлоса Еспі. Увесь поєдинок у воротах "вершкових" провів український голкіпер Андрій Лунін.

Матч відзначився першою появою на полі в міжсезонні Вінісіуса Жуніора та зіркового новобранця Бернарду Сілви, які пізно повернулися до тренувань через участь у чемпіонаті світу.

Що тренер сказав про Вінісіуса

Коментуючи гру бразильського вінгера, Моурінью позитивно оцінив продовження його контракту з клубом, проте щодо ігрової форми висловився без прикрас.

Тренер підкреслив, що після двох тижнів тренувань гравці виглядали виснаженими. За словами португальця, він і не очікував, що Вінісіус одразу пробіжить 50 метрів із м'ячем і заб'є гол, адже процес повернення кондицій потребує часу.

Жорсткий вердикт для Бернарду Сілви

Значно гостріше Моурінью оцінив стан португальського півзахисника Бернарду Сілви, який перейшов з "Манчестер Сіті".

Керманич "вершкових" заявив, що хавбек належить до категорії гравців, які під час канікул повністю вимикають режим спортсмена і взагалі нічим не займаються, через що повертаються із жахливими фізичними показниками.

Водночас Моурінью відзначив універсалізм португальця, який буде критично важливим для "Реала" в умовах короткої обойми та травм Родріго, Едера Мілітао і Ферлана Менді.

Оцінити прогрес підопічних керманич мадридців зможе вже 12 серпня у грі проти "Депортиво".