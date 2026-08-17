Моурінью замінив Луніна та несподівано дав шанс іншому українцю в "Реалі" (відео)

Український воротар Ілля Волошин отримав несподіваний шанс у першій команді мадридського "Реала". 19-річний голкіпер з'явився на полі наприкінці контрольного матчу, змінивши свого співвітчизника Андрія Луніна.

Як українець дебютував за "Реал"

Мадридський "Реал" 16 серпня провів заключний товариський матч перед стартом нового сезону. Команда Жозе Моурінью зустрілася з німецьким "Шальке" та здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0.

У поєдинку тренерський штаб "вершкових" вирішив використати одразу трьох воротарів. Перший тайм у воротах провів Тібо Куртуа, після перерви його замінив Андрій Лунін. Український голкіпер відіграв понад 40 хвилин, здійснив три сейви та зберіг свої ворота недоторканними.

А на 87-й хвилині Лунін поступився місцем Волошину. Для молодого українця це став дебют за першу команду "Реала". За відведений час він допоміг мадридцям довести матч до перемоги та завершив свій перший вихід на поле за дорослу команду із "сухими" воротами.

Голи у складі "Реала" забили Кіліан Мбаппе, Дін Хейсен і Карлос Еспі.

Хто такий Ілля Волошин

Голкіпер народився 15 січня 2007 року в Новомосковську (зараз – Самар) на Дніпропетровщині. Займався футболом у юнацькому клубі "Інтер" та Коледжі спорту міста Дніпра.

У 2022 році переїхав до Іспанії, де побував у академіях низки місцевих клубів. До мадридського "Реала" приєднався взимку 2024 року, перейшовши з академії "Райо Махадаонда".

Українець має зріст 202 см і є найвищим футболістом мадридської команди. Минулого сезону голкіпер виступав за юнацький склад "Реала" (U-19), разом із яким став переможцем Юнацької ліги УЄФА та здобув Кубок чемпіонів Іспанії. Мадридський клуб розраховує на українця в довгостроковій перспективі. Раніше "Реал" продовжив контракт із Волошиним до літа 2029 року.

Ілля – гравець юнацьких збірних України. Виступав за команди U-16, U-17 та U-20.