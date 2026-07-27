Конопля отримав серйозну травму за "Боруссію": клуб назвав діагноз

Український захисник менхенгладбахської "Боруссії" Юхим Конопля зазнав травми у товариському матчі проти "Рот-Вайсс" Ессен. Обстеження підтвердило розрив медіальної колатеральної зв'язки правого коліна, через що футболіст вибув на кілька тижнів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на заяву німецького клубу .

У "Боруссії" підтвердили діагноз

Конопля отримав ушкодження вже на 12-й хвилині контрольного матчу після жорсткого зіткнення із суперником та не зміг продовжити гру.

Після медичного обстеження "Боруссія" повідомила, що в українця діагностували розрив медіальної колатеральної зв'язки (внутрішньої бічної зв'язки) правого коліна. Через це новачок команди пропустить найближчі тижні та працюватиме над відновленням.

Спортивний директор клубу Рувен Шредер зазначив, що в Менхенгладбаху сумують через травму українця, який добре проявив себе після переходу та швидко адаптувався до нової команди. За словами функціонера, Конопля вже після встановлення діагнозу був налаштований якнайшвидше повернутися на поле.

Конопля звернувся до вболівальників

На своїй сторінці в Instagram український футболіст подякував усім за слова підтримки після травми.

Конопля також закликав не звинувачувати суперника, наголосивши, що не вважає епізод навмисним. Захисник висловив сподівання, що відновлення мине успішно, та пообіцяв докласти максимум зусиль, аби повернутися на поле ще сильнішим.

26-річний українець приєднався до "Боруссії" Менхенгладбах цього літа після завершення контракту з донецьким "Шахтарем" і підписав угоду до літа 2029 року.