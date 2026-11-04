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Футбол 04 листопада 2026 · 14:03

Каррік оцінив гру "Манчестер Юнайтед" в шаленому камбеці проти "Роми"

Манкуніанці відігралися з рахунку 0:2 та здобули першу перемогу за десять матчів, однак тренер не поспішає робити гучні висновки
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Каррік оцінив гру "Манчестер Юнайтед" в шаленому камбеці проти "Роми"
Каррік закликав не робити поспішних висновків (Фото: manutd, Instagram)

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррік похвалив футболістів після вольової перемоги над "Ромою" у Лізі чемпіонів. Англійська команда поступалася з різницею у два м'ячі, але зуміла переломити хід зустрічі та перервати серію з дев'яти матчів без перемог.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Sky Sports.

Каррік відзначив характер команди після вольової перемоги

"Манчестер Юнайтед" здобув важливу перемогу над "Ромою" в матчі Ліги чемпіонів. Після того як суперник повів із рахунком 2:0, манкуніанці зуміли відігратися та вирвати перемогу - 3:2.

Бруну Фернандеш реалізував пенальті, а Матеус Кунья наприкінці зустрічі оформив дубль. Цей результат перервав невдалу серію команди: "МЮ" переміг уперше за десять матчів.

Після гри головний тренер манкуніанців Майкл Каррік не приховував задоволення діями підопічних, відзначивши їхню стійкість у складній ситуації.

"Насправді я пишаюся багатьма людьми. Пишаюся гравцями, і вони заслуговують на велику похвалу за те, що змогли пройти через таку складну ситуацію", - заявив фахівець на післяматчевій пресконференції.

Тренер подякував уболівальникам і закликав не поспішати з висновками

Окремо Каррік відзначив підтримку фанатів, які допомогли команді переломити хід поєдинку.

"І вболівальники були поруч. Вони дуже хотіли, щоб ми дали їм привід по-справжньому повірити в команду. Я вважаю, що гравцям дуже важливо розуміти, на що здатний цей стадіон", - додав тренер.

Попри важливість перемоги, Каррік не став перебільшувати її значення для свого майбутнього на посаді. Раніше його становище в клубі було непевним через невдалі результати команди.

"Я не збираюся надто захоплюватися цим, але це важливий вечір", - підсумував наставник "Манчестер Юнайтед".

Раніше ми розповідали, що "Шахтар" не зламав оборону "Спортінга" та поступився вдруге поспіль в ЛЧ.

Теги: Футбол Манчестер Юнайтед Рома
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Ліга чемпіонів 4 листопада 19:45
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Ліга чемпіонів 4 листопада 22:00
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