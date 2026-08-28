"Галатасарай" зробив серйозну заявку на одного з лідерів італійського гранда

Зірковий вінгер "Мілана" Рафаел Леау опинився за крок від переходу до турецького "Галатасарая". Сторони вже досягли усної домовленості щодо трансферу 27-річного португальця.

Деталі трансферу Рафаеля Леао в "Галатасарай"

За його інформацією, стамбульський клуб заплатить "Мілану" 45 мільйонів євро плюс бонуси. Переговори щодо фінальних деталей угоди тривають.

Втім, трансфер поки не можна назвати завершеним. Леау ще має вирішити, чи погоджуватися на перехід до "Галатасарая", чи чекати на пропозицію "Астон Вілли". Англійський клуб також зацікавлений у португальцеві та намагається перехопити його.

"Галатасарай" уже запропонував Леау контракт із зарплатою понад 10 млн євро на рік, тоді як "Астон Вілла" готова платити менше. Водночас сам футболіст раніше неодноразово висловлював бажання спробувати свої сили в АПЛ.



Таким чином, "Мілан" фактично погодив продаж Леау за 45 млн євро плюс бонуси, а тепер останнє слово залишається за самим футболістом. Якщо трансфер відбудеться, Леау стане ще однією гучною зіркою європейського футболу, яка цього літа може опинитися в турецькій Суперлізі.

Рафаель Леау у "Мілані"

Португальський вінгер має довіру з боку менеджмента "россо-нері". Він прийшов до команди у 2019 році з французького "Лілля". Після двох сезонів у "Мілані" форвард дочекався виклику до збірної Португалії, у складі якої виграв Лігу націй УЄФА у 2025 році.

При цьому, "Галатасарай" наразі зберіг у складі Віктора Осімгена. І якщо нігерієць грає центрфорварда, то на правому фланзі діє досвідчений Лерой Сане. Відтак, прихід Леау може збудувати сильне атакувальне тріо.