Англійський "Евертон" влаштував незвичайний сюрприз своєму вболівальнику, який став популярним у соцмережах після кумедного відео з гри Football Manager. 37-річний блогер, якого дружина застала за імітацією пресконференції у спальні, отримав запрошення до справжнього клубного пресцентру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт "Евертона" в X (Twitter).

Дружина перервала вигадану пресконференцію

Блогер під ніком The Fat Centre Back створює контент, присвячений проходженню кар'єри за "Евертон" у футбольному симуляторі Football Manager. Під час одного зі стримів 37-річний чоловік настільки вжився в роль головного тренера команди, що влаштував у власній спальні імпровізовану пресконференцію.

Однак його виступ перервала дружина, яка нагадала чоловікові, що йому вже 37 років, він має двох дітей і водночас розмовляє з вигаданими людьми. Блогер не розгубився та продовжив грати роль тренера. Він запевняв дружину, що перед ним перебуває вся команда, а серед присутніх є навіть захисник Джеймс Тарковскі.

Чоловік також пояснив, що дружина нібито повернулася з клубної їдальні, а діти прийшли подивитися на футболістів. Зрештою він попросив її залишити приміщення, адже в нього триває пресконференція.

"Евертон" запросив блогера до справжнього пресцентру

Відео сімейної суперечки швидко стало вірусним і привернуло увагу самого клубу. "Евертон" вирішив підтримати свого вболівальника та запросив його на тренувальну базу, де організував справжню пресконференцію.

Цього разу блогер сидів уже в офіційному пресцентрі англійської команди. Ба більше, до приміщення несподівано зайшов той самий Джеймс Тарковскі, про якого чоловік говорив під час вірусного стриму.

Захисник привітав його словами "Доброго ранку, босе!", а блогер відповів футболістові звертанням "капітане". Тарковскі також розповів, що відео йому показав один із партнерів по команді, після чого ролик обговорювали й інші представники клубу.

До "Евертона" блогер завітав разом із дружиною. Сам клуб обіграв початковий жарт і подарував уболівальнику можливість на власному досвіді відчути себе тренером "ірисок".