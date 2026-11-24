Стадіон "Дніпро-Арена" та навчально-тренувальну базу у Дніпрі продали на аукціоні. Переможцем торгів стало ТОВ "Ріал Естейт 7", яке запропонувало за об'єкти 56,21 мільйона гривень без урахування ПДВ. Загальна вартість продажу з податком становить 67,45 мільйона гривень.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Telegram-канал "Дніпрянин" .

Хто став переможцем аукціону

Єдиним учасником аукціону з продажу "Дніпро-Арени" та навчально-тренувальної бази у Придніпровську стало ТОВ "Ріал Естейт 7". Як йдеться на сторінці аукціону в ProZorro, компанія запропонувала за об'єкти 56 210 000 гривень без ПДВ. З урахуванням податку загальна сума угоди становить 67 452 000 гривень.

Засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії зазначений Владислав Наумович Штіпельман. Статутний капітал підприємства становить 10 тисяч гривень.

За інформацією ЗМІ, до групи інвесторів, пов'язаних із придбанням спортивних об'єктів, також входять співвласник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак, девелопер і співвласник Vertex Group Дмитро Харченко та голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков.

Що відомо про умови продажу

Перемога на аукціоні ще не означає автоматичного завершення угоди. Покупець має пройти передбачені процедурою перевірки, зокрема підтвердити законність походження коштів, якими планує розрахуватися за майно.

Таким чином, остаточне завершення процесу придбання залежить від виконання всіх необхідних вимог.

Що відомо про "Дніпро-Арену"

"Дніпро-Арена" - футбольний стадіон у Дніпрі, розрахований на понад 31 тисячу глядачів. Його реконструювали та відкрили у 2008-му році.

Спортивний комплекс має інфраструктуру для проведення матчів і тренувань, зокрема VIP-зони, медіацентр, ресторан, систему підігріву поля та освітлення.

Разом зі стадіоном на аукціон виставили навчально-тренувальну базу у Придніпровську. Раніше "ПриватБанк" уже намагався продати ці спортивні об'єкти у 2022-му та 2025-му роках.