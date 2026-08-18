Делегація "Карпат", бразильці "Шахтаря" та Цар Горох: символічна збірна 3-го туру УПЛ

3-й тур УПЛ: результати матчів

Цей тур розтягнувся на чотири дні, але на відміну від попередніх двох матчдеїв, цього разу були зіграні всі 8 запланованих матчів.

У п'ятницю "Епіцентр" та "Верес" зіграли в нульову нічию. У суботу "Кривбас" також поділив очки із "Лівим Берегом", а "Кудрівка" та "Оболонь" не потішили глядачів забитими м'ячами. Натомість, ввечері "Карпати" вдома розбили "Буковину" (3:0) і продовжили свою переможну ходу у новому сезоні.

Недільний день приніс українським вболівальникам три матчі: спочатку ЛНЗ у своєму п'ятому офіційному матчі сезону нарешті зумів уразити ворота суперника – постраждав "Чорноморець" (2:0). "Шахтар" здобув нелегку перемогу над "Харковом" (1:0), а "Динамо" вдома впоралося із "Колосом" (2:1).

Завершився 3-й тур у понеділок, коли "Полісся" програло на своєму полі "Зорі" (1:2).

Символічна збірна 3-го туру УПЛ

Редакція Sport RBC.UA продовжує підтримувати приємну традицію складання символічної збірної туру. Цього разу свої символічні збірні склали Данило Вереітін, Андрій Костенко та Микита Малюгін, а також колумністи Sport RBC.UA Кирило Круторогов та Євген Назаренко.

Данило Вереітін: Валентин Горох (Верес) – Ілля Крупський (Харків), Рауль Таварес (Епіцентр), Кирило Прокопчук (Оболонь), Ростислав Лях (Карпати) – Іван Калюжний (Харків), Феліпе Вієйра (Карпати), Антон Глущенко (Зоря) – Ян Костенко (Карпати), Данило Кравчук (ЛНЗ), Невертон (Шахтар).

Андрій Костенко: Валентин Горох ("Верес") – Олександр Драмбаєв (ЛНЗ), Тарас Михавко ("Динамо"), Тимур Стецьков ("Карпати"), Вінісіус Тобіас ("Шахтар") – Феліпе Вієйра ("Карпати"), Олександр Яцик ("Харків"), Деян Попара ("Зоря") – Яксон Рівас ("Кривбас"), Данило Кравчук (ЛНЗ), Невертон ("Шахтар").

Микита Малюгін: Валентин Горох ("Верес") – Сіднней ("Лівий Берег"), Тарас Михавко ("Динамо"), Тимур Стецьков ("Карпати"), Вінісіус Тобіас ("Шахтар") – Артур Рябов (ЛНЗ), Олександр Демченко ("Колос"), Феліпе Вієйра ("Карпати") –

Невертон ("Шахтар"), Ян Костенко ("Карпати"), Данило Кравчук (ЛНЗ).

Кирило Круторогов: Денис Марченко ("Карпати") - Ілля Крупський ("Харків"), Владислав Бабогло ("Карпати"), Артем Шабанов ("Харків"), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ) - Яков Башич ("Зоря"), Антон Глущенко ("Зоря"), Феліпе Вієйра ("Карпати"), Ян Костенко ("Карпати"), Данило Кравчук (ЛНЗ) - Матвій Пономаренко ("Динамо").

Євген Назаренко: Валентин Горох (Верес) – Ілля Крупський (Харків), Кай Ціпот ("Верес"), Андрія Яніч ("Зоря"), Сідней ("Лівий Берег") – Таллес Бреннер (ЛНЗ), Феліпе Вієйра ("Карпати"), Іван Нестеренко ("Зоря"), Невертон ("Шахтар") – Данило Кравчук (ЛНЗ), Матвій Пономаренко ("Динамо").

Валентин Горох (фото: НК "Верес")

Відзначаємо майже одноголосний вибір голкіпера: Валентин Горох фігурував у символічних збірних і в попередні тури, навіть попри поразки рівнян від "Харкова" (0:1) та "Динамо" (1:2). У кожній символічній команді знайшлося місце Феліпе Вієйрі, який став справжнім відкриттям поточного чемпіонату.

Також в усі команди потрапив і нападник ЛНЗ Данило Кравчук.

Найкращі бомбардири УПЛ

Після третього туру у переліку найкращих бомбардирів чемпіонату одразу троє футболістів "Карпат". Утім, лідерство тут все ще утримує Кауан Еліас з "Шахтаря", який ще в першому турі оформив хет-трик у ворота "Кудрівки".

3 - Кауан Еліас

2 - Владислав Бабогло, Ян Костенко, Феліпе Вієйра (усі - "Карпати"), Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр"), Ігор Краснопір ("Полісся"), Матвій Пономаренко ("Динамо").

4-й тур УПЛ відбудеться за два тижні: у прийдешній вікенд команди зіграють матчі 1/32 фіналу Кубка України.