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Футбол 23 жовтня 2026 · 20:29

Будинок зірки МЮ пограбували, поки він програвав в Лізі чемпіонів

Троє чоловіків у масках винесли коштовності з маєтку португальця в графстві Чешир
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Будинок зірки МЮ пограбували, поки він програвав в Лізі чемпіонів
Фернандеш був в Італії під час пограбування (Фото: brunofernandes8, Instagram)

Будинок капітана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша пограбували ввечері 21 жовтня. Того вечора футболіст перебував в Італії на матчі Ліги чемпіонів проти "Комо".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Sun.

Зловмисники викрали коштовності

Особняк Бруну Фернандеша вартістю 4 мільйони фунтів розташований у престижному районі графства Чешир. За інформацією джерела, троє чоловіків у масках проникли до будинку з шістьма спальнями приблизно о 20:30.

Зловмисники викрали дизайнерські ювелірні прикраси та інші дорогі речі. На момент пограбування дружини футболіста Ани Пінью та їхніх двох дітей удома не було.

Тривогу підняв сусід, який помітив підозрілих чоловіків у саду. Поліцейські прибули приблизно за десять хвилин, однак зловмисники вже втекли.

Будинок мав систему безпеки

Попри те, що маєток був обладнаний сигналізацією, камерами відеоспостереження та електричними воротами, грабіжникам вдалося проникнути на територію. За попередньою версією, вони могли дістатися будинку через ліс позаду нього.

Злочинці не зачепили автомобілі футболіста, серед яких Bentley Continental GT вартістю близько 250 тисяч фунтів і Bentley Bentayga за 180 тисяч.

"Бруну та Ана абсолютно спустошені. Усвідомлювати, що хтось проник у твій дім, поки ти представляєш свій клуб - найгірший кошмар будь-якого футболіста", - цитує джерело видання.

Поліція розслідує пограбування

Поліція Чеширу розпочала розслідування та вивчає записи камер відеоспостереження, щоб встановити особи підозрюваних. "Манчестер Юнайтед" підтримує свого капітана та його родину.

Пограбування сталося під час виїзного матчу МЮ проти "Комо" в Лізі чемпіонів, який англійський клуб програв з рахунком 1:4. Фернандеш вийшов у стартовому складі та залишив поле на 67-й хвилині.

Раніше ми розповідали, як саме "Манчестер Юнайтед" програв в третьому турі Ліги чемпіонів.

Теги: Футбол Манчестер Юнайтед
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