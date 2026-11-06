Не бачилися вісім років: Голанд зустрівся з колишньою партнеркою по команді

Нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд після перемоги над "РБ Лейпциг" у Лізі чемпіонів зустрівся з футболісткою жіночої команди німецького клубу Андреа Норейм. Виявилося, що норвежець і його співвітчизниця знайомі з дитинства та свого часу разом виступали за юнацьку команду "Брюне".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку Андреа Норейм в Instagram.

Голанд упізнав колишню партнерку після восьми років розлуки

Після фінального свистка матчу "Манчестер Сіті" проти "РБ Лейпциг", який завершився перемогою англійців, Ерлінг Голанд зустрівся з Андреа Норейм у підтрибунному приміщенні стадіону.

Норейм нині виступає на позиції захисниці жіночої команди "Лейпцига". Вона підійшла до норвежця, після чого футболісти обійнялися та кілька хвилин поспілкувалися. За словами Андреа, вони не бачилися приблизно вісім років, але Голанд одразу її впізнав.

"Було весело поговорити з ним. Для мене він залишився таким самим, як і тоді, коли ми були молодшими", - розповіла Норейм у коментарі BILD.

Що пов’язує футболістів

Історія знайомства Голанда та Норейм розпочалася в норвезькому містечку Брюне. Вони разом займалися в академії місцевого клубу "Брюне" та провели в одній команді п’ять років.

Андреа приблизно на рік старша за Ерлінга й була єдиною дівчиною серед хлопців у своїй тренувальній групі. У дитинстві вона грала на позиції нападниці, а Голанд, попри те що був молодшим і фізично поступався одноліткам, уже тоді вирізнявся результативністю та вмінням знаходити позиції для удару.

Кар’єра Норейм після "Брюне"

Після спільного періоду в норвезькому клубі шляхи футболістів розійшлися. Голанд став одним із провідних нападників світового футболу та зіркою "Манчестер Сіті", а Норейм побудувала власну професійну кар’єру.

У 17 років вона перейшла до французького "Ліона", з яким виграла жіночу Лігу чемпіонів у сезоні-2016/17. Також захисниця ставала чемпіонкою Швеції та Данії, а з португальським "Спортінгом" здобула Суперкубок країни.

До жіночої команди "РБ Лейпциг" Норейм приєдналася влітку 2025-го року. Її контракт із німецьким клубом розрахований до 30 червня 2027-го року.