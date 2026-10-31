З'явились результати голосування за "Золотий м’яч": на скільки Кейн випередив Мбаппе

Кейн випередив Мбаппе з мінімальним відривом

За підсумками голосування Гаррі Кейн набрав 1055 очок. Друге місце посів форвард "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе, в активі якого 1027 балів.

Як зазначає L'Équipe, різниця у 28 очок між переможцем та срібним призером стала однією з найменших в історії голосування за нагороду.

Третю позицію посів представник "Барселони" Ламін Ямал із 881 балом. До першої п’ятірки також увійшли партнер Ямаля по "Барсі" та збірній Іспанії Родрі (726) та Ліонель Мессі (612).

Топ-10 голосування за "Золотий м’яч"-2026:

Гаррі Кейн - 1055 очок; Кіліан Мбаппе - 1027; Ламін Ямал - 881; Родрі - 726; Ліонель Мессі - 612; Хвіча Кварацхелія - 541; Усман Дембеле - 418; Ерлінг Голанд - 378; Майкл Олісе - 296; Фабіан Руїс - 201.

Як проголосував український журналіст

Україну в голосуванні за "Золотий м’яч" представляв журналіст Ігор Лінник. Його вибір суттєво відрізнявся від підсумкового рейтингу.

На перше місце українець поставив півзахисника ПСЖ та збірної Іспанії Фабіана Руїса, який у загальному голосуванні посів десяту позицію. Гаррі Кейн опинився лише на дев’ятому місці у списку Лінника, а Кіліан Мбаппе взагалі не потрапив до його першої десятки.

Статистика Кейна та інші лауреати премії

У сезоні-2025/26 Гаррі Кейн забив 73 голи та віддав вісім результативних передач у 65 матчах за "Баварію" та збірну Англії. У складі мюнхенського клубу нападник став чемпіоном Німеччини та виграв національний Кубок.

Водночас серед номінантів були дев’ять футболістів ПСЖ - чинного переможця Ліги чемпіонів. Також Кейн випередив у голосуванні шістьох представників збірної Іспанії, яка стала чемпіоном світу.

У жіночій номінації "Золотий м’яч" втретє у кар’єрі здобула Алексія Путельяс. Раніше іспанська футболістка отримувала нагороду у 2021-му та 2022-му роках.

Найкращими молодими футболістом та футболісткою визнали представників Іспанії та "Барселони" - Ламіна Ямаля і Вікі Лопес відповідно.